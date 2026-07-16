Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Dla każdego, kto spędza czas na zachodnim krańcu polskiego wybrzeża, czwartek przynosi doskonałe wiadomości. Wszystkie cztery monitorowane plaże w Świnoujściu są dziś otwarte, co oznacza, że na masztach ratowniczych nie wiszą czerwone flagi. Po ostatnich dniach zmiennej aury i silniejszych wiatrów, Bałtyk w tym rejonie uspokoił się do tego stopnia, że wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. To wymarzone warunki do bezpiecznych kąpieli dla całych rodzin.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych plażach w Świnoujściu:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Najpopularniejsza plaża w mieście zaprasza temperaturą powietrza wynoszącą 22°C , podczas gdy woda w morzu ma orzeźwiające 18°C . Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 9 lipca potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli. Kolejne badanie zaplanowano na 10 lipca, jednak brak przeciwwskazań sanitarnych oznacza, że możemy bezpiecznie wchodzić do wody.

Najpopularniejsza plaża w mieście zaprasza temperaturą powietrza wynoszącą , podczas gdy woda w morzu ma orzeźwiające . Ostatnia oficjalna ocena jakości wody z 9 lipca potwierdza jej pełną przydatność do kąpieli. Kolejne badanie zaplanowano na 10 lipca, jednak brak przeciwwskazań sanitarnych oznacza, że możemy bezpiecznie wchodzić do wody. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Tutaj również panują identyczne, stabilne warunki: temperatura powietrza to 22°C , a wody 18°C . Wiatr o sile 1 m/s sprawia, że fale są minimalne. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli (badanie z 9 lipca, kolejny pomiar przewidziano na 17 lipca).

Tutaj również panują identyczne, stabilne warunki: temperatura powietrza to , a wody . Wiatr o sile sprawia, że fale są minimalne. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli (badanie z 9 lipca, kolejny pomiar przewidziano na 17 lipca). Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Bezpieczna strefa kąpieli oferuje dziś powietrze ogrzane do 22°C i wodę o temperaturze 18°C . Spokojne morze zachęca do wypoczynku. Oficjalne analizy sanitarne z 9 lipca nie wykazały żadnych zanieczyszczeń (następne badanie odbędzie się 17 lipca).

Bezpieczna strefa kąpieli oferuje dziś powietrze ogrzane do i wodę o temperaturze . Spokojne morze zachęca do wypoczynku. Oficjalne analizy sanitarne z 9 lipca nie wykazały żadnych zanieczyszczeń (następne badanie odbędzie się 17 lipca). Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Kameralna plaża po prawej stronie Świny również kusi doskonałą aurą – 22°C w cieniu i 18°C w wodzie przy minimalnym wietrze 1 m/s. Jakość wody została potwierdzona badaniem z 9 lipca (następne planowane na 10 lipca), gwarantując bezpieczny relaks.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów planujących wakacje nad Bałtykiem obawia się nagłego zakwitu sinic, które potrafią skutecznie pokrzyżować plażowe plany. Mamy jednak doskonałe wieści – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Podczas gdy inne regiony polskiego wybrzeża bywają okresowo zmagane z tym problemem, świnoujskie plaże pozostają wolne od toksycznych glonów. Czystość wody jest stale monitorowana przez ratowników oraz inspekcję sanitarną, co pozwala na beztroskie korzystanie z uroków tutejszego najszerszego brzegu w Polsce.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Świnoujściu przynosi komfortową temperaturę powietrza na poziomie 22°C i chłodną, typową dla Bałtyku wodę o temperaturze 18°C. Ze względu na znikomy wiatr (zaledwie 1 m/s), odczuwalne warunki są bardzo przyjemne, a na morzu panuje niemal całkowita flauta. Choć niebo może być chwilami lekko przesłonięte chmurami, to idealny dzień na spacer i bezpieczne pływanie. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: zawsze przed wejściem do wody spoglądaj na wieżę ratowniczą i sprawdzaj kolor wywieszonej flagi. Słuchajmy poleceń ratowników wodnych WOPR, którzy dbają o nasze bezpieczeństwo na świnoujskim wybrzeżu.

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