Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

To doskonały moment na urlop w tym regionie. Spokojne morze i brak porywistego wiatru, z którym turyści musieli mierzyć się jeszcze kilkanaście dni temu, sprawiają, że woda jest niezwykle bezpieczna. Wszystkie monitorowane sekcje plaży są otwarte i nie wywieszono na nich czerwonej flagi. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach:

Sarbinowo 2: Kąpielisko jest otwarte . Woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca, kolejne zaplanowano na 22 lipca). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C, a wody 18°C. Wiatr jest ledwo wyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.

Kąpielisko jest . Woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli (badanie z 14 lipca, kolejne zaplanowano na 22 lipca). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 20°C, a wody 18°C. Wiatr jest ledwo wyczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Sarbinowo 211: Kąpielisko jest otwarte . Jakość wody nie budzi zastrzeżeń (ocena z 14 lipca, następne badanie 22 lipca). Warunki termiczne to 20°C (powietrze) oraz 18°C (woda), przy minimalnym wietrze o sile 1 m/s.

Kąpielisko jest . Jakość wody nie budzi zastrzeżeń (ocena z 14 lipca, następne badanie 22 lipca). Warunki termiczne to 20°C (powietrze) oraz 18°C (woda), przy minimalnym wietrze o sile 1 m/s. Sarbinowo 212: Kąpielisko jest otwarte . Oficjalne analizy potwierdzają bezpieczeństwo mikrobiologiczne wody (badanie z 14 lipca, następna kontrola 22 lipca). Plażowicze mogą cieszyć się temperaturą powietrza rzędu 20°C, wodą o temperaturze 18°C i łagodnym wiatrem 1 m/s.

Kąpielisko jest . Oficjalne analizy potwierdzają bezpieczeństwo mikrobiologiczne wody (badanie z 14 lipca, następna kontrola 22 lipca). Plażowicze mogą cieszyć się temperaturą powietrza rzędu 20°C, wodą o temperaturze 18°C i łagodnym wiatrem 1 m/s. Sarbinowo 213B: Kąpielisko jest otwarte. Woda spełnia wszelkie normy sanitarne (badanie z 14 lipca, kolejne 22 lipca). Parametry pogodowe są identyczne: 20°C w cieniu, 18°C w Bałtyku i niemal całkowicie stojące powietrze (wiatr 1 m/s).

Tak stabilna sytuacja to świetna wiadomość dla rodzin z dziećmi, które mogą bez przeszkód korzystać z uroków bałtyckiej plaży bez obaw o niebezpieczne prądy wsteczne czy gwałtowne fale.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Choć w ubiegłych tygodniach media informowały o lokalnych zakwitach sinic w innych częściach polskiego wybrzeża, w tym w okolicach Trójmiasta, w Sarbinowie sytuacja jest całkowicie pod kontrolą. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic. Badania laboratoryjne próbek wody pobranych 14 lipca jednoznacznie wykazały, że woda jest czysta i bezpieczna. Turyści mogą bez obaw zażywać kąpieli morskich, pamiętając jednak o stałym obserwowaniu koloru wody i komunikatów ratowników na plaży.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Warunki pogodowe w Sarbinowie 16 lipca sprzyjają długim spacerom i beztroskiemu plażowaniu, a prognozy zapowiadają mnóstwo słońca. Temperatura powietrza oscylująca wokół 20°C w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (1 m/s) stwarza doskonały mikroklimat. Woda w Bałtyku ma obecnie 18°C, co dla wielu miłośników morskich kąpieli jest temperaturą w zupełności wystarczającą do orzeźwienia. Mimo idealnych warunków, każdy plażowicz powinien pamiętać o złotej zasadzie: przed wejściem do wody zawsze sprawdzajmy kolor flagi na wieży ratowniczej i bezwzględnie stosujmy się do poleceń personelu czuwającego nad naszym bezpieczeństwem. Nawet najspokojniejsze morze wymaga od nas respektu i rozwagi.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie