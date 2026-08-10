Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Dziś na świnoujskich plażach panują doskonałe warunki do wypoczynku nad wodą. Wiatr jest bardzo słaby, a morze spokojne, co stwarza bezpieczną przestrzeń do rekreacji. Poniżej znajduje się szczegółowe podsumowanie warunków dla każdego z monitorowanych kąpielisk:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: OTWARTE (biała flaga). Temperatura powietrza wynosi 23°C , a wody 20°C . Prędkość wiatru to zaledwie 2 m/s . Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Dla wygody wczasowiczów, przy wejściu nr 12 przygotowano specjalne maty dla osób z niepełnosprawnościami oraz amfibię umożliwiającą bezpieczny kontakt z morzem.

(biała flaga). Temperatura powietrza wynosi , a wody . Prędkość wiatru to zaledwie . Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Dla wygody wczasowiczów, przy wejściu nr 12 przygotowano specjalne maty dla osób z niepełnosprawnościami oraz amfibię umożliwiającą bezpieczny kontakt z morzem. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: OTWARTE (biała flaga). Temperatura powietrza wynosi 23°C , wody 20°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s . Stan sanitarny wody jest bez zarzutu i sprzyja bezpiecznym kąpielom.

(biała flaga). Temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr wieje z prędkością . Stan sanitarny wody jest bez zarzutu i sprzyja bezpiecznym kąpielom. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: OTWARTE (biała flaga). Warunki do wypoczynku są wprost idealne: powietrze ma 23°C , woda 20°C , a prędkość wiatru to stabilne 2 m/s . Podobnie jak na plaży Uznam, przy tutejszym wejściu nr 15 ułożono maty ułatwiające poruszanie się po piasku osobom o ograniczonej mobilności.

(biała flaga). Warunki do wypoczynku są wprost idealne: powietrze ma , woda , a prędkość wiatru to stabilne . Podobnie jak na plaży Uznam, przy tutejszym wejściu nr 15 ułożono maty ułatwiające poruszanie się po piasku osobom o ograniczonej mobilności. Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: OTWARTE (biała flaga). Położone na wyspie Wolin kąpielisko oferuje wodę o temperaturze 20°C oraz powietrze o temperaturze 23°C. Łagodny wiatr o sile 2 m/s gwarantuje spokojną taflę morza.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów. Na żadnym z czterech świnoujskich kąpielisk nie stwierdzono obecności sinic, a woda jest w pełni przejrzysta i bezpieczna dla zdrowia. Choć w niektórych rejonach polskiego wybrzeża w trakcie sezonu pojawiają się okresowe zakazy kąpieli wywołane tymi organizmami, zachodnia część Wybrzeża, w tym Świnoujście, pozostaje całkowicie wolna od tego problemu. Służby sanitarne na bieżąco monitorują stan wody, dzięki czemu można bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Świnoujściu to idealna okazja na kąpiel: powietrze o temperaturze 23°C, woda o przyjemnych 20°C oraz minimalny wiatr 2 m/s gwarantują udany odpoczynek. Warto jednak pamiętać, że pogoda nad polskim morzem bywa dynamiczna – prognozy na popołudnie zapowiadają możliwość wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz silniejszych porywów wiatru. Bez względu na to, jak zachęcająco wygląda morze, zawsze należy stosować się do złotej zasady plażowicza: przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników i bezwzględnie przestrzegać ich poleceń. Bezpieczeństwo własne i bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!

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