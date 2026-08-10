Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 10.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-10 10:56

Poniedziałek, 10 sierpnia, przynosi doskonałe wiadomości dla wszystkich odpoczywających w Świnoujściu – pogoda sprzyja plażowaniu, a woda we wszystkich lokalnych kąpieliskach zachęca do bezpiecznych kąpieli. Choć prognozy na ten dzień zapowiadają zmienną aurę i możliwe przelotne opady deszczu w godzinach popołudniowych, pierwsza część dnia to idealny moment na relaks nad Bałtykiem. Dodatkowo dzisiejszy poranek na świnoujskiej plaży przy wejściu nr 12 upłynął pod znakiem sportowych emocji w związku ze startem Oliwii Rusoń do charytatywnego bicia rekordu Guinnessa.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na plaży w Świnoujściu. O warunkach w kąpieliskach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 10.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Dziś na świnoujskich plażach panują doskonałe warunki do wypoczynku nad wodą. Wiatr jest bardzo słaby, a morze spokojne, co stwarza bezpieczną przestrzeń do rekreacji. Poniżej znajduje się szczegółowe podsumowanie warunków dla każdego z monitorowanych kąpielisk:

  • Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: OTWARTE (biała flaga). Temperatura powietrza wynosi 23°C, a wody 20°C. Prędkość wiatru to zaledwie 2 m/s. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Dla wygody wczasowiczów, przy wejściu nr 12 przygotowano specjalne maty dla osób z niepełnosprawnościami oraz amfibię umożliwiającą bezpieczny kontakt z morzem.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: OTWARTE (biała flaga). Temperatura powietrza wynosi 23°C, wody 20°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Stan sanitarny wody jest bez zarzutu i sprzyja bezpiecznym kąpielom.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: OTWARTE (biała flaga). Warunki do wypoczynku są wprost idealne: powietrze ma 23°C, woda 20°C, a prędkość wiatru to stabilne 2 m/s. Podobnie jak na plaży Uznam, przy tutejszym wejściu nr 15 ułożono maty ułatwiające poruszanie się po piasku osobom o ograniczonej mobilności.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: OTWARTE (biała flaga). Położone na wyspie Wolin kąpielisko oferuje wodę o temperaturze 20°C oraz powietrze o temperaturze 23°C. Łagodny wiatr o sile 2 m/s gwarantuje spokojną taflę morza.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów. Na żadnym z czterech świnoujskich kąpielisk nie stwierdzono obecności sinic, a woda jest w pełni przejrzysta i bezpieczna dla zdrowia. Choć w niektórych rejonach polskiego wybrzeża w trakcie sezonu pojawiają się okresowe zakazy kąpieli wywołane tymi organizmami, zachodnia część Wybrzeża, w tym Świnoujście, pozostaje całkowicie wolna od tego problemu. Służby sanitarne na bieżąco monitorują stan wody, dzięki czemu można bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Świnoujściu to idealna okazja na kąpiel: powietrze o temperaturze 23°C, woda o przyjemnych 20°C oraz minimalny wiatr 2 m/s gwarantują udany odpoczynek. Warto jednak pamiętać, że pogoda nad polskim morzem bywa dynamiczna – prognozy na popołudnie zapowiadają możliwość wystąpienia przelotnych opadów deszczu oraz silniejszych porywów wiatru. Bez względu na to, jak zachęcająco wygląda morze, zawsze należy stosować się do złotej zasady plażowicza: przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowników i bezwzględnie przestrzegać ich poleceń. Bezpieczeństwo własne i bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!

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