Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 10.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-10 10:53

Poniedziałek, 10 sierpnia, przynosi wyczekiwany spokój i doskonałe wieści dla wszystkich wypoczywających w Ustroniu Morskim. Po niedawnych sztormowych ostrzeżeniach i kapryśnej aurze na Pomorzu Zachodnim, wiatr na wybrzeżu wyraźnie osłabł, tworząc idealne warunki do bezpiecznej rekreacji. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska w kurorcie są dziś w pełni otwarte, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na tle spokojnego morza. O pogodzie w Ustroniu Morskim przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 10.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Dziś nad morzem panują niemal bezwietrzne, komfortowe warunki. Choć na otwartym Bałtyku wciąż mogą występować porywy wiatru, to przy samym brzegu w Ustroniu Morskim odnotowano zaledwie 1 m/s. Temperatura wody wynosi przyjemne 18°C, natomiast powietrze nagrzało się do 19°C. Na żadnym z kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że wejście do wody jest całkowicie bezpieczne i dozwolone.

Oto szczegółowy przegląd tutejszych plaż:

  • Kąpielisko morskie „Centralna”: Woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Przy temperaturze powietrza 19°C i wody 18°C, a także minimalnym wietrze 1 m/s, to idealne miejsce na relaks dla całych rodzin.
  • Kąpielisko morskie „Fregata”: Tu również obowiązuje flaga biała (kąpielisko otwarte). Ratownicy potwierdzają świetne warunki do pływania, przy temperaturze wody sięgającej 18°C.
  • Kąpielisko morskie „Muszla”: Bezpieczna strefa kąpielowa, brak silnych prądów i porywów wiatru (wiatr zaledwie 1 m/s) sprawiają, że to świetny wybór na dzisiejsze popołudnie.
  • Kąpielisko morskie „Nadbrzeżna”: Ostatni z monitorowanych punktów także zaprasza urlopowiczów. Parametry wody i powietrza są identyczne jak na pozostałych plażach, a woda spełnia wszelkie normy sanitarne.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w upalne dni potrafią zepsuć urlop w niektórych rejonach wybrzeża. Na żadnym z kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Woda jest przejrzysta, wolna od zielonych kożuchów i całkowicie bezpieczna pod względem mikrobiologicznym. Warto dodać, że wysokie standardy sanitarne i dbałość o środowisko w Ustroniu Morskim zostały docenione prestiżowym wyróżnieniem Błękitnej Flagi na sezon 2026, co jest najlepszą gwarancją czystości tutejszych plaż.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień (10 sierpnia) przynosi bardzo stabilne, choć umiarkowanie ciepłe warunki: temperatura powietrza to 19°C, wody 18°C, a wiatr wiejący z prędkością 1 m/s gwarantuje płaską taflę morza i brak wysokich fal. Pamiętajmy jednak, że pogoda nad Bałtykiem potrafi zmienić się dynamicznie w ciągu zaledwie kilku godzin. Spędzając czas nad wodą, zawsze stosujmy się do złotej zasady plażowicza: przed wejściem do morza bezwzględnie sprawdźmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich.

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