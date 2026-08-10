Nowoczesne centrum ambulatoryjne w zabytkowym budynku. Miliony na remont szpitala

Remont za 74 miliony. Większość pokryją fundusze unijne

Liczący sto lat budynek "B" Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego „Arkońska” przez najbliższe dwa lata będzie poddawany gruntownemu remontowi. Dyrektor placówki Małgorzata Usielska oraz marszałek województwa Olgierd Geblewicz podpisali umowę na unijne dofinansowanie, które wynosi 63 mln zł. Pozostałe 11 mln zł szpital pokryje z własnych środków oraz z dotacji i pożyczki Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska. Marszałek Geblewicz podkreślił, że w odnowionym budynku będzie udzielanych aż 77 tysięcy porad rocznie, co – jak zaznaczył – stanowi „bardzo ważny element infrastruktury tego szpitala”.

14 poradni w jednym miejscu

Po zakończeniu prac budynek „B” stanie się centrum ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Znajdzie się tam czternaście poradni, w tym chirurgiczna, gastroenterologiczna, okulistyczna, endokrynologiczna, diabetologiczna, reumatologiczna, transplantologiczna, neurochirurgiczna oraz poradnia leczenia otyłości i chorób metabolicznych. Dyrektor Usielska zwraca uwagę, że scalenie poradnictwa w jednym miejscu będzie ogromnym ułatwieniem dla pacjentów, ponieważ – jak mówi – „nie będą musieli szukać poradni po całym szpitalu”.

Zabytkowy budynek do odnowienia

Modernizacja obejmie ponad 5 tys. m² powierzchni. Budynek powstał dokładnie sto lat temu i – jak przyznaje dyrektor Usielska – „wymaga naprawdę potężnego remontu”. Wicedyrektor Klaudiusz Dziubała wyjaśnia, że elewacja i stolarka okienna zostaną wymienione w całości, ale z zachowaniem historycznego układu architektonicznego. Podkreśla, że okna nadal będą wystawać poza lico elewacji, a wszystkie zewnętrzne instalacje, w tym klimatyzatory, znikną. Drewniane płaskorzeźby na ścianie szczytowej zostaną odrestaurowane, a loggie przejdą renowację pod nadzorem konserwatora zabytków.

Nowoczesne pracownie i sprzęt

W odnowionym budynku znajdą się pracownie endoskopii, pomieszczenia dla konsylium onkologicznego, centralny punkt pobrań, centralna rejestracja, zaplecze socjalne, magazynowe i techniczne oraz archiwum. Szpital planuje zakup nowoczesnego sprzętu, w tym lasera okulistycznego, tonometru, audiometru, tympanometru, dermatoskopów i diatermii dermatologicznej.

Ułatwienia dla pacjentów

Kompleks „Arkońska” składa się z kilkudziesięciu obiektów, z których część to zabytki. Dyrektor Usielska przypomina, że choć pawilonowa zabudowa sprawdziła się w czasie pandemii COVID‑19, to na co dzień jest „trudna, bardzo kosztowna”, a dla pacjentów uciążliwa. Dlatego przeniesienie poradni do jednego, nowoczesnego budynku ma znacząco poprawić komfort korzystania z usług medycznych.

Zakończenie prac w 2028 roku

Modernizacja ma zakończyć się w 2028 roku. Trwa opróżnianie budynku i przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Oddziały onkologii, hepatologii oraz centralny punkt pobrań wkrótce zostaną przeniesione.

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