Wieloryb w Międzyzdrojach! Szok nad Bałtykiem!

Waleń pojawił się koło Międzyzdrojów. Odpłynął w stronę Wolińskiego Parku Narodowego

Wieloryb nad polskim morzem! Nietypowego gościa zauważono w sobotę po południu w pobliżu kąpieliska w Międzyzdrojach. Informacja o dużym ssaku morskim trafiła do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy powiadomili WWF Polska. Na miejsce przyjechał Błękitny Patrol WWF, który miał sprawdzić stan zwierzęcia i zadbać o to, by mogło bezpiecznie odpłynąć. Nie wiadomo na razie, jaki gatunek pojawił się przy polskim wybrzeżu. Różnią się też relacje dotyczące wielkości zwierzęcia. – Był to ssak morski, który mógł mieć długość ponad 6 metrów. Inni świadkowie mówili o 3-4 metrach. Nie wiemy, jaki gatunek – przekazał PAP Konrad Wrzecionkowski, lokalny lider Błękitnego Patrolu WWF Polska i pracownik Wolińskiego Parku Narodowego.

Ratownicy eskortowali zwierzę, aż dopłynęło około 800 metrów od brzegu, na teren Wolińskiego Parku Narodowego

Ratownicy WOPR sprawdzili, czy waleń nie zaplątał się w sieć albo inny przedmiot. Nic na to nie wskazywało. Zwierzę pływało swobodnie i zaczęło przemieszczać się na wschód, w kierunku Wisełki. Waleń był eskortowany przez łódź WOPR mniej więcej do godz. 17.50. Chodziło przede wszystkim o ochronę zwierzęcia przed innymi jednostkami znajdującymi się na wodzie. Ratownicy pozostawili je około 800 metrów od brzegu, już na wodach Wolińskiego Parku Narodowego. – Tam nie mogą pływać jednostki motorowodne ani nie mogą latać drony – wyjaśnił Wrzecionkowski. Podczas całej akcji jej uczestnicy konsultowali się także z naukowcami ze Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego na Helu.

To nie pierwszy przypadek pojawienia się dużego walenia w tej części Bałtyku. W lutym 2025 roku kilkaset metrów od bazy rybackiej w Międzyzdrojach zauważono prawie 10-metrowe zwierzę zaplątane w sieci. W akcji ratunkowej brały wtedy udział jednostki SAR, WOPR oraz Błękitny Patrol WWF. Naukowcy ustalili później, że był to humbak. Duże ssaki morskie nadal są rzadkim widokiem na Bałtyku. W ostatnich latach zdarzają się jednak przypadki wielorybów, które przez Cieśniny Duńskie wpływają w rejon Rugii i Zatoki Pomorskiej.

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