Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Plażowicze wypoczywający w Mielnie mają dziś powody do radości – warunki sprzyjają morskiej rekreacji, a na masztach nie powiewają czerwone flagi. Na każdym z siedmiu nadzorowanych kąpielisk woda jest przydatna do kąpieli, a bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla morza jest wyjątkowo spokojna. Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można dziś bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku:

Mielno 216 – temperatura powietrza wynosi 19°C, a temperatura wody to 18°C. Przy wietrze o prędkości 1 m/s warunki są idealne dla osób ceniących sobie spokój. Ostatnia ocena czystości wody z 31 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli.

– temperatura powietrza wynosi 19°C, a temperatura wody to 18°C. Przy wietrze o prędkości 1 m/s warunki są idealne dla osób ceniących sobie spokój. Ostatnia ocena czystości wody z 31 lipca potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli. Mielno 218 – parametry są tożsame: 19°C w cieniu, woda o temperaturze 18°C oraz delikatny powiew wiatru (1 m/s). Woda została uznana za bezpieczną podczas badania z 31 lipca.

– parametry są tożsame: 19°C w cieniu, woda o temperaturze 18°C oraz delikatny powiew wiatru (1 m/s). Woda została uznana za bezpieczną podczas badania z 31 lipca. Mielno 219 – kolejne otwarte kąpielisko z temperaturą powietrza 19°C i wody 18°C. Wiatr wiejący z prędkością 1 m/s gwarantuje brak wysokich fal. Czystość wody potwierdzono 31 lipca.

– kolejne otwarte kąpielisko z temperaturą powietrza 19°C i wody 18°C. Wiatr wiejący z prędkością 1 m/s gwarantuje brak wysokich fal. Czystość wody potwierdzono 31 lipca. Mielno Floryda – idealne miejsce na relaks przy temperaturze powietrza 19°C i wody 18°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s, a oficjalny stan wody badany 31 lipca nie wykazał żadnych przeciwwskazań do kąpieli.

– idealne miejsce na relaks przy temperaturze powietrza 19°C i wody 18°C. Prędkość wiatru wynosi 1 m/s, a oficjalny stan wody badany 31 lipca nie wykazał żadnych przeciwwskazań do kąpieli. Mielno Krokus – bezpieczne kąpielisko z identycznymi parametrami (powietrze: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 1 m/s). Ostatnia kontrola sanitarna z 31 lipca dała wodzie zielone światło.

– bezpieczne kąpielisko z identycznymi parametrami (powietrze: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 1 m/s). Ostatnia kontrola sanitarna z 31 lipca dała wodzie zielone światło. Mielno Morska – jedno z najpopularniejszych miejsc w kurorcie zaprasza przy 19°C powietrza i 18°C wody. Wiatr na poziomie 1 m/s sprzyja spokojnemu pływaniu. Woda przydatna do kąpieli (badanie z 31 lipca).

– jedno z najpopularniejszych miejsc w kurorcie zaprasza przy 19°C powietrza i 18°C wody. Wiatr na poziomie 1 m/s sprzyja spokojnemu pływaniu. Woda przydatna do kąpieli (badanie z 31 lipca). Mielno Pionierów – tu również obowiązują świetne warunki (powietrze: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 1 m/s). Kąpielisko wyróżnia się najnowszą oceną jakości wody, która została przeprowadzona 4 sierpnia i potwierdziła pełne bezpieczeństwo sanitarne.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w sezonie letnim potrafią pokrzyżować plany urlopowiczom. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic, a woda w Bałtyku jest czysta i w pełni zdatna do bezpiecznej kąpieli. Inspektorzy sanitarni regularnie badają stan wody, a kolejne oficjalne testy zaplanowane są na 13 sierpnia, co pozwala na bieżąco kontrolować sytuację biologiczną w regionie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Poniedziałek pod względem aury w Mielnie jest stabilny, choć umiarkowana temperatura powietrza (19°C) oraz wody (18°C) sprawia, że kąpiel będzie raczej orzeźwiająca. Bardzo łagodny wiatr wiejący z prędkością 1 m/s nie generuje fal ani niebezpiecznych prądów wstecznych, co stwarza świetne warunki dla rodzin z dziećmi. Mimo to, wchodząc do wody, nigdy nie wolno tracić czujności – tragiczne zdarzenie, do którego doszło 10 sierpnia o poranku w niedalekich Gąskach, gdzie mimo reanimacji utonął 67-letni mężczyzna, jest bolesnym dowodem na to, że żywioł nie wybacza błędów. Złotą i najważniejszą zasadą bezpiecznego wypoczynku pozostaje kąpiel wyłącznie na plażach strzeżonych przez ratowników oraz bezwzględne stosowanie się do koloru wywieszonych flag. Należy pamiętać, że biała flaga zaprasza do wody, natomiast czerwona oznacza kategoryczny zakaz kąpieli.

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