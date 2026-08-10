Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Chłopach zapraszają

Dla wszystkich urlopowiczów wypoczywających w okolicy mamy doskonałe informacje – oba monitorowane kąpieliska w Chłopach są dziś całkowicie otwarte i bezpieczne dla miłośników morskich kąpieli. Lekki, niemal niewyczuwalny wiatr sprawia, że tafla wody jest niezwykle spokojna, co stwarza idealne warunki dla rodzin z dziećmi oraz osób szukających relaksu bez walki z falami. Oto szczegółowe zestawienie warunków na poszczególnych plażach:

Chłopy 208B : panują tu świetne warunki do rekreacji. Temperatura powietrza wynosi 18°C , a woda w Bałtyku osiągnęła dokładnie taką samą wartość – 18°C . Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Badanie przeprowadzone przez sanepid potwierdziło, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

: panują tu świetne warunki do rekreacji. Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku osiągnęła dokładnie taką samą wartość – . Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie gwarantuje spokojne morze bez wysokich fal. Badanie przeprowadzone przez sanepid potwierdziło, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Chłopy 214: na tym kąpielisku, zlokalizowanym we wschodniej części przystani rybackiej, jest minimalnie cieplej – termometry na brzegu wskazują 19°C. Woda ma przyjemne 18°C, a wiatr o sile 1 m/s nie powoduje żadnego wzburzenia morza. Jakość wody została oficjalnie oceniona jako doskonała i bezpieczna dla zdrowia.

Zarówno na jednym, jak i na drugim kąpielisku ratownicy nie mieli żadnych podstaw do wywieszenia czerwonej flagi, co oznacza, że możemy bez przeszkód cieszyć się urokami Bałtyku.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Choć w ostatnich dniach media donosiły o zakwitach sinic i zamknięciu pojedynczych plaż w innych częściach polskiego wybrzeża, głównie w województwie pomorskim, to w Chłopach sytuacja jest całkowicie bezpieczna. Na żadnym z tutejszych kąpielisk nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy laboratoryjne wody potwierdzają jej wysoką jakość i pełną przydatność do kąpieli. Wybrzeże w tej części Bałtyku pozostaje wolne od uciążliwych glonów i bakterii, dzięki czemu wczasowicze mogą bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 10 sierpnia w Chłopach oferuje umiarkowane temperatury powietrza w granicach 18-19°C oraz orzeźwiający Bałtyk o temperaturze 18°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (zaledwie 1 m/s) woda zachęca do spokojnego pływania. Pamiętajmy jednak, że bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od nas samych. Złota zasada każdego plażowicza to zawsze sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do morza oraz bezwzględnie stosować się do wszelkich poleceń i komunikatów służb ratunkowych. Tylko odpowiedzialna rekreacja gwarantuje udane i bezpieczne wakacje.

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