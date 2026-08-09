Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 09.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-09 12:34

Niedziela, 9 sierpnia, przynosi fantastyczną, słoneczną aurę i doskonałe warunki do wypoczynku nad Bałtykiem, z temperaturą powietrza mogącą w ciągu dnia wzrosnąć nawet do 28 stopni Celsjusza. Na plażowiczów w Świnoujściu czeka wspaniały dzień – wszystkie lokalne kąpieliska są dziś w pełni otwarte, a bezpieczna, czysta woda zachęca do orzeźwiających kąpieli. To doskonały moment na zaplanowanie relaksu na piasku i korzystanie z pełni uroków tego nadmorskiego kurortu.

Biała flaga powiewa na wieży ratowniczej na pustej, piaszczystej plaży. O pogodzie w Świnoujściu przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 09.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Dziś na plażach w Świnoujściu panuje wymarzona atmosfera do relaksu. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla wody jest spokojna, a brak czerwonych flag na masztach ratowniczych potwierdza pełne bezpieczeństwo. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska są otwarte dla mieszkańców i turystów. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

  • Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości z 5 sierpnia), temperatura powietrza wynosi przyjemne 22°C, a wody aż 20°C. Słaby wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Warto dodać, że to prestiżowe kąpielisko może poszczycić się wyróżnieniem Błękitnej Flagi na sezon 2026.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: to idealne miejsce na relaks z temperaturą powietrza 22°C oraz temperaturą wody na poziomie 20°C. Wiatr osiąga prędkość 2 m/s, a woda jest w pełni zdatna do kąpieli.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: zaprasza na bezpieczne plażowanie. Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 22°C, wody 20°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: kolejne kąpielisko odznaczone prestiżową Błękitną Flagą w tym sezonie. Tutaj również panują wyśmienite warunki: powietrze ma 22°C, woda 20°C, a delikatny wiatr wieje z prędkością 2 m/s.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów wypoczywających nad polskim morzem obawia się nagłego zakwitu sinic, które potrafią czasowo pokrzyżować wakacyjne plany. Na plażowiczów czekają jednak doskonałe wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic, a woda we wszystkich lokalizacjach jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli. Podczas gdy w niektórych częściach wybrzeża (np. w okolicach Gdyni czy Jarosławca) sanepid musiał czasowo wprowadzić czerwone flagi ze względu na jakość wody i obecność mikroorganizmów, Świnoujście pozostaje w pełni bezpieczną oazą dla miłośników morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielne popołudnie zapowiada się niezwykle słonecznie i gorąco, a brak przewidywanych opadów deszczu oraz minimalny wiatr stwarzają idealną okazję do spędzenia czasu na jednej z najszerszych plaż w Polsce. Należy jednak pamiętać, że letnia pogoda bywa zmienna, a bezpieczeństwo nad wodą powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Złotą zasadą każdego plażowicza jest uważne obserwowanie masztów ratowniczych i kąpanie się wyłącznie na obszarach strzeżonych. Choć dziś warunki są doskonałe, a woda bezpieczna, zawsze należy stosować się do poleceń ratowników i bezwzględnie kontrolować kolor wywieszonej flagi przed wejściem do morza.

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