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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają
Dziś na plażach w Świnoujściu panuje wymarzona atmosfera do relaksu. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 2 m/s sprawia, że tafla wody jest spokojna, a brak czerwonych flag na masztach ratowniczych potwierdza pełne bezpieczeństwo. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska są otwarte dla mieszkańców i turystów. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:
- Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości z 5 sierpnia), temperatura powietrza wynosi przyjemne 22°C, a wody aż 20°C. Słaby wiatr wieje z prędkością 2 m/s. Warto dodać, że to prestiżowe kąpielisko może poszczycić się wyróżnieniem Błękitnej Flagi na sezon 2026.
- Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: to idealne miejsce na relaks z temperaturą powietrza 22°C oraz temperaturą wody na poziomie 20°C. Wiatr osiąga prędkość 2 m/s, a woda jest w pełni zdatna do kąpieli.
- Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: zaprasza na bezpieczne plażowanie. Warunki są identyczne: temperatura powietrza to 22°C, wody 20°C, a wiatr wieje z prędkością 2 m/s.
- Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: kolejne kąpielisko odznaczone prestiżową Błękitną Flagą w tym sezonie. Tutaj również panują wyśmienite warunki: powietrze ma 22°C, woda 20°C, a delikatny wiatr wieje z prędkością 2 m/s.
Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację
Wielu turystów wypoczywających nad polskim morzem obawia się nagłego zakwitu sinic, które potrafią czasowo pokrzyżować wakacyjne plany. Na plażowiczów czekają jednak doskonałe wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic, a woda we wszystkich lokalizacjach jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli. Podczas gdy w niektórych częściach wybrzeża (np. w okolicach Gdyni czy Jarosławca) sanepid musiał czasowo wprowadzić czerwone flagi ze względu na jakość wody i obecność mikroorganizmów, Świnoujście pozostaje w pełni bezpieczną oazą dla miłośników morskich kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Niedzielne popołudnie zapowiada się niezwykle słonecznie i gorąco, a brak przewidywanych opadów deszczu oraz minimalny wiatr stwarzają idealną okazję do spędzenia czasu na jednej z najszerszych plaż w Polsce. Należy jednak pamiętać, że letnia pogoda bywa zmienna, a bezpieczeństwo nad wodą powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Złotą zasadą każdego plażowicza jest uważne obserwowanie masztów ratowniczych i kąpanie się wyłącznie na obszarach strzeżonych. Choć dziś warunki są doskonałe, a woda bezpieczna, zawsze należy stosować się do poleceń ratowników i bezwzględnie kontrolować kolor wywieszonej flagi przed wejściem do morza.