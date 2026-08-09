Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 09.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-09 12:32

Podczas gdy na niektórych sąsiednich plażach, takich jak Kołobrzeg Zachód, wczoraj wprowadzono zakazy kąpieli z powodu bakterii i wysokiej fali, w Ustroniu Morskim sytuacja wygląda znakomicie. Dzisiejszy raport z 9 sierpnia przynosi doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy planują spędzić niedzielę nad wodą – wszystkie tutejsze plaże są w pełni bezpieczne i otwarte dla wczasowiczów.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad brzegiem spokojnego morza. O bezpieczeństwie w Ustroniu Morskim przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustronie Morskie. Czy w Ustroniu Morskim można się kąpać 09.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Warunki do wypoczynku w Ustroniu Morskim są dziś wprost idealne, a morze jest wyjątkowo spokojne. Wiatr o sile zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla wody przypomina niemal lustro, co gwarantuje bezpieczną i przyjemną kąpiel. Na wszystkich czterech strzeżonych plażach ratownicy nie musieli wywieszać czerwonych flag. Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można dziś bezpiecznie spędzać czas:

  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Centralna” – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 18°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Fregata” – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 20°C, temperatura wody to 18°C, wiatr 1 m/s.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Muszla” – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 20°C, temperatura wody 18°C, wiatr 1 m/s.
  • Kąpielisko morskie w Ustroniu Morskim „Nadbrzeżna” – woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza 20°C, temperatura wody 18°C, wiatr 1 m/s.

Wszystkie te kąpieliska posiadają aktualne oceny czystości wody, a ostatnie pomiary parametrów atmosferycznych zostały wykonane 9 sierpnia 2026 roku.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Na monitorowanych kąpieliskach w Ustroniu Morskim nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w sierpniu bywają sprzyjające dla tych mikroorganizmów, to czyste i regularnie badane wody w tym regionie są obecnie w pełni bezpieczne. Dla porównania, w ostatnich dniach problem z sinicami dotyczył głównie kąpielisk w rejonie Zatoki Gdańskiej czy Zalewu Szczecińskiego, jednak w Ustroniu Morskim plażowicze mogą cieszyć się krystaliczną wodą bez żadnych obaw.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w Ustroniu Morskim to przyjemne 20°C w cieniu oraz orzeźwiająca woda w Bałtyku o temperaturze 18°C. Przy niemal bezwietrznej aurze (wiatr 1 m/s) odczuwalna temperatura na słonecznej plaży będzie jednak znacznie wyższa, co zachęca do długiego relaksu. Należy jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: nawet przy tak spokojnym morzu kluczowe jest sprawdzanie koloru wywieszonej flagi oraz bezwzględne stosowanie się do poleceń i wskazówek ratowników pracujących na kąpieliskach. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być najwyższym priorytetem.

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