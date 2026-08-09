Gdzie można się kąpać w Mielnie? Lista otwartych plaż

Większość strzeżonych kąpielisk w Mielnie jest dziś w pełni dostępna dla miłośników kąpieli morskich. Bardzo słaby wiatr i spokojne morze gwarantują bezpieczną zabawę w wodzie. Na następujących plażach warunki są znakomite:

Mielno 216 : Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda ma aż 19°C. Wiatr jest niemal niewyczuwalny (1 m/s). Ostatnia ocena sanepidu potwierdza pełne bezpieczeństwo wody.

: Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda ma aż 19°C. Wiatr jest niemal niewyczuwalny (1 m/s). Ostatnia ocena sanepidu potwierdza pełne bezpieczeństwo wody. Mielno 218 : Oferuje identyczne warunki – 19°C w powietrzu oraz 19°C w wodzie przy minimalnym wietrze 1 m/s.

: Oferuje identyczne warunki – 19°C w powietrzu oraz 19°C w wodzie przy minimalnym wietrze 1 m/s. Mielno 219 : Powietrze i woda mają po 19°C, wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.

: Powietrze i woda mają po 19°C, wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s. Mielno Krokus : Kolejne miejsce z idealną temperaturą wody (19°C) i powietrza (19°C) oraz spokojną taflą morza (wiatr 1 m/s).

: Kolejne miejsce z idealną temperaturą wody (19°C) i powietrza (19°C) oraz spokojną taflą morza (wiatr 1 m/s). Mielno Morska : Tutaj również panują identyczne, stabilne warunki – 19°C w wodzie i powietrzu, przy wietrze 1 m/s.

: Tutaj również panują identyczne, stabilne warunki – 19°C w wodzie i powietrzu, przy wietrze 1 m/s. Mielno Pionierów: Zaprasza z temperaturą wody i powietrza na poziomie 19°C oraz wiatrem 1 m/s. Najnowsza ocena przydatności wody pochodzi z 4 sierpnia.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Mielnie

Dziennikarska analiza danych ujawnia jednak jeden wyjątek, który pokazuje, jak ważna jest czujność. Na jednym z kąpielisk wciąż obowiązuje zakaz wejścia do wody:

Mielno Floryda: Na tym kąpielisku obowiązuje czerwona flaga. Powodem zamknięcia są wysokie fale przekraczające 70 cm z pojawiającymi się pienistymi, białymi grzywami. Warto jednak zauważyć, że ostatni pomiar na tym stanowisku pochodzi z 8 sierpnia, kiedy wiatr był silniejszy (4 m/s), a woda miała 18°C. Ze względu na brak aktualizacji danych z dzisiejszego poranka, formalnie nadal obowiązuje tam zakaz kąpieli. To doskonały dowód na to, jak ukształtowanie dna morskiego lub lokalne prądy mogą generować niebezpieczne fale, nawet gdy sąsiednie plaże wydają się zupełnie spokojne.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących urlop w tym regionie mamy świetną wiadomość – na monitorowanych kąpieliskach w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć wysokie temperatury w kraju sprzyjają tym organizmom i doprowadziły już do zamknięcia kilku kąpielisk na Helu czy w Trójmieście, to woda w Mielnie pozostaje czysta, bezpieczna i w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne oficjalne badania jakości wody zaplanowano na 13 sierpnia, co daje plażowiczom gwarancję stałego i rzetelnego monitoringu sanitarnego.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mielnie to prawdziwa gratka dla wczasowiczów. Temperatura powietrza oscylująca wokół 19-20°C w połączeniu z wyjątkowo ciepłym Bałtykiem (18-19°C) oraz znikomym wiatrem (1 m/s w większości miejsc) stwarza świetne warunki do rekreacji. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy pięknej pogodzie i pozornej ciszy na morzu, lokalne prądy wsteczne czy nagłe zmiany ukształtowania dna mogą stanowić śmiertelne zagrożenie. Słuchajmy poleceń ratowników i korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk.

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