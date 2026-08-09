Dwóch chłopców wpadło do basenu przeciwpożarowego. Przechodnie ruszyli na pomoc

Dramatyczne sceny na szkolnym terenie

Do wypadku doszło w sobotę, 8 sierpnia, po godz. 14:00. Zgłoszenie, które trafiło na numer alarmowy, brzmiało jak koszmar każdego rodzica: dwóch chłopców topi się w zbiorniku przeciwpożarowym. Jak przekazał st. kpt. Franciszek Goliński z Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie, dzieci zostały wyciągnięte z wody przez osoby postronne, które nie czekały ani sekundy.

Na miejsce natychmiast ruszyły trzy zastępy straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Sytuacja była krytyczna – konieczna była resuscytacja krążeniowo‑oddechowa.

Czynności życiowe przywrócone. Chłopcy w szpitalu

Ratownicy walczyli o życie chłopców na miejscu zdarzenia.

– Czynności życiowe zostały przywrócone. Chłopców przetransportowano do szpitala – poinformował Goliński.

Strażacy dokładnie sprawdzili zbiornik, w tym przy użyciu płetwonurka, aby upewnić się, że w wodzie nie ma więcej dzieci. Przeanalizowano również nagrania z monitoringu szkolnego.

Policja zabezpieczyła monitoring. Trwa ustalanie okoliczności

Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.

– Zabezpieczono monitoring, przesłuchani zostaną świadkowie zdarzenia – przekazał asp. Paweł Pankau z KMP w Szczecinie.

Funkcjonariusze ustalają, dlaczego chłopcy weszli na ogrodzony teren basenu przeciwpożarowego i w jakich okolicznościach znaleźli się w wodzie. To kluczowe pytania, które mają wyjaśnić, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też dzieci mogły być narażone na niebezpieczeństwo z powodu zaniedbań.

Cudem uniknęli tragedii

Gdyby nie szybka reakcja przechodniów, finał tej historii mógł być tragiczny. Dwaj chłopcy walczą teraz o powrót do zdrowia, a służby badają każdy szczegół, by ustalić, jak doszło do dramatycznego zdarzenia na terenie szkoły.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie