Gdzie można się kąpać w Chłopach? Lista otwartych plaż

Dla tych, którzy nie mogą się doczekać schłodzenia w bałtyckich falach, mamy dobre informacje. Na jednym z kąpielisk ratownicy zezwalają na kąpiel:

Chłopy 214 – to kąpielisko jest dziś otwarte. Według najnowszego pomiaru z 9 sierpnia temperatura powietrza wynosi tam 19°C, a woda ma przyjemne 19°C. Wiatr jest bardzo słaby, osiągając zaledwie 1 m/s, co sprzyja bezpiecznemu i spokojnemu wypoczynkowi nad wodą.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Chłopach

Z uwagi na trudniejsze warunki na morzu, na sąsiedniej plaży wciąż powiewa czerwona flaga. Ratownicy dbają o bezpieczeństwo i apelują o rozsądek:

Chłopy 208B – kąpielisko pozostaje zamknięte (czerwona flaga). Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami. Ostatni pomiar z 8 sierpnia wykazał temperaturę powietrza na poziomie 20°C oraz temperaturę wody wynoszącą 18°C przy wietrze o prędkości 4 m/s.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów i bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Chłopach nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z oficjalnymi ocenami sanitarnymi woda w obu strefach jest przydatna do kąpieli, a kolejne badania jakości wody zaplanowano na 12 sierpnia. Można więc bez obaw korzystać z uroków plażowania tam, gdzie zezwalają na to ratownicy.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna pogoda w Chłopach sprzyja spacerom i umiarkowanemu plażowaniu, z temperaturą powietrza oscylującą wokół 19-20°C oraz temperaturą wody w granicach 18-19°C. Pamiętajmy jednak, że warunki na morzu potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Złota zasada bezpiecznego wypoczynku to zawsze sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników – ich czujność ratuje życie!

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