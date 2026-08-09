Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 09.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-09 12:33

W niedzielę, 9 sierpnia, warunki nad Bałtykiem w Chłopach są mocno zróżnicowane po ostatnich gwałtownych burzach i alertach pogodowych, które w ostatnich dniach przetaczały się przez Polskę. Podczas gdy na jednym z kąpielisk wysoka fala uniemożliwia bezpieczne wejście do wody, sąsiednia plaża oferuje już znacznie spokojniejsze warunki do letniej rekreacji. Przed spakowaniem plażowej torby warto sprawdzić aktualny status obu strzeżonych stref, aby uniknąć rozczarowania na miejscu.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O warunkach kąpieli w Chłopach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy. Czy w Chłopach można się kąpać 09.08? Flaga, warunki pogodowe

Gdzie można się kąpać w Chłopach? Lista otwartych plaż

Dla tych, którzy nie mogą się doczekać schłodzenia w bałtyckich falach, mamy dobre informacje. Na jednym z kąpielisk ratownicy zezwalają na kąpiel:

  • Chłopy 214 – to kąpielisko jest dziś otwarte. Według najnowszego pomiaru z 9 sierpnia temperatura powietrza wynosi tam 19°C, a woda ma przyjemne 19°C. Wiatr jest bardzo słaby, osiągając zaledwie 1 m/s, co sprzyja bezpiecznemu i spokojnemu wypoczynkowi nad wodą.

Tu obowiązuje zakaz kąpieli. Lista zamkniętych plaż w Chłopach

Z uwagi na trudniejsze warunki na morzu, na sąsiedniej plaży wciąż powiewa czerwona flaga. Ratownicy dbają o bezpieczeństwo i apelują o rozsądek:

  • Chłopy 208B – kąpielisko pozostaje zamknięte (czerwona flaga). Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami. Ostatni pomiar z 8 sierpnia wykazał temperaturę powietrza na poziomie 20°C oraz temperaturę wody wynoszącą 18°C przy wietrze o prędkości 4 m/s.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wieści dla wszystkich obawiających się uciążliwych glonów i bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Chłopach nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z oficjalnymi ocenami sanitarnymi woda w obu strefach jest przydatna do kąpieli, a kolejne badania jakości wody zaplanowano na 12 sierpnia. Można więc bez obaw korzystać z uroków plażowania tam, gdzie zezwalają na to ratownicy.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Niedzielna pogoda w Chłopach sprzyja spacerom i umiarkowanemu plażowaniu, z temperaturą powietrza oscylującą wokół 19-20°C oraz temperaturą wody w granicach 18-19°C. Pamiętajmy jednak, że warunki na morzu potrafią zmienić się w mgnieniu oka. Złota zasada bezpiecznego wypoczynku to zawsze sprawdzać kolor flagi na stanowisku ratowniczym przed wejściem do wody i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników – ich czujność ratuje życie!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki