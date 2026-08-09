Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 09.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-09 12:35

Niedziela, 9 sierpnia, przynosi nam wymarzoną, spokojną aurę nad polskim morzem, a to wszystko dzięki wpływowi stabilnego układu wyżowego, który gwarantuje brak gwałtownych zjawisk pogodowych. W Sarbinowie turyści mogą w pełni korzystać z letniego wypoczynku – warunki na tutejszych plażach są dziś wręcz idealne do bezpiecznego relaksu. Wszystkie lokalne kąpieliska są otwarte, a wyjątkowo słaby wiatr sprzyja bezpiecznym kąpielom.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Sarbinowie. O bezpieczeństwie nad wodą przeczytasz w SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 09.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Dla wszystkich spędzających urlop w tej malowniczej miejscowości mamy znakomite wiadomości. Na żadnej z plaż nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że woda jest w pełni bezpieczna i zachęca do orzeźwiających kąpieli. Dzięki niebywale spokojnemu powietrzu, na morzu nie występują dziś niebezpieczne fale, a stan wód jest wyjątkowo stabilny.

Oto szczegółowe zestawienie dostępnych kąpielisk w Sarbinowie:

  • Sarbinowo 2: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody w Bałtyku również 19°C. Wiatr o sile zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla wody jest niemal gładka. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 31 lipca potwierdziło jej doskonałą jakość, a kolejny test zaplanowano na 12 sierpnia.
  • Sarbinowo 211: Kąpielisko jest otwarte i w pełni bezpieczne. Zarówno woda, jak i powietrze mają przyjemną temperaturę 19°C przy minimalnym wietrze 1 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
  • Sarbinowo 212: Kolejna bezpieczna strefa, w której kąpielisko pozostaje otwarte. Warunki są identyczne – temperatura wody i powietrza wynosi 19°C, a wiatr to ledwie wyczuwalny 1 m/s. Jakość wody jest bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
  • Sarbinowo 213B: Kąpielisko zaprasza wszystkich chętnych i jest otwarte. Stabilna temperatura wody (19°C) i powietrza (19°C) w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (1 m/s) gwarantują komfortowy odpoczynek nad samym brzegiem morza.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w środku lata potrafią pokrzyżować plany urlopowiczom. Na monitorowanych kąpieliskach w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic.

Choć w ostatnich dniach donoszono o problemach sanitarnych w innych częściach zachodniopomorskiego wybrzeża, m.in. w sąsiednim Kołobrzegu czy w Jarosławcu, gdzie wykryto przekroczenia norm bakterii w wodzie, to w Sarbinowie woda jest w pełni czysta. Turyści mogą bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Sarbinowie upływa pod znakiem stabilnej, umiarkowanej pogody ze spójną temperaturą powietrza i wody wynoszącą 19°C oraz minimalnym ruchem powietrza. To świetny czas na spokojny, rodzinny relaks nad wodą.

Choć dzisiejsze warunki są niezwykle łaskawe, pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Słuchaj poleceń ratowników WOPR i nigdy nie lekceważ ich komunikatów – to oni dbają o to, by Twój letni urlop upłynął bez przykrych niespodzianek.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki