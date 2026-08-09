Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Dla wszystkich spędzających urlop w tej malowniczej miejscowości mamy znakomite wiadomości. Na żadnej z plaż nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że woda jest w pełni bezpieczna i zachęca do orzeźwiających kąpieli. Dzięki niebywale spokojnemu powietrzu, na morzu nie występują dziś niebezpieczne fale, a stan wód jest wyjątkowo stabilny.

Oto szczegółowe zestawienie dostępnych kąpielisk w Sarbinowie:

Sarbinowo 2 : Kąpielisko jest otwarte . Temperatura powietrza wynosi 19°C , a wody w Bałtyku również 19°C . Wiatr o sile zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla wody jest niemal gładka. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 31 lipca potwierdziło jej doskonałą jakość, a kolejny test zaplanowano na 12 sierpnia.

: Kąpielisko jest . Temperatura powietrza wynosi , a wody w Bałtyku również . Wiatr o sile zaledwie sprawia, że tafla wody jest niemal gładka. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 31 lipca potwierdziło jej doskonałą jakość, a kolejny test zaplanowano na 12 sierpnia. Sarbinowo 211 : Kąpielisko jest otwarte i w pełni bezpieczne. Zarówno woda, jak i powietrze mają przyjemną temperaturę 19°C przy minimalnym wietrze 1 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.

: Kąpielisko jest i w pełni bezpieczne. Zarówno woda, jak i powietrze mają przyjemną temperaturę przy minimalnym wietrze . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Sarbinowo 212 : Kolejna bezpieczna strefa, w której kąpielisko pozostaje otwarte . Warunki są identyczne – temperatura wody i powietrza wynosi 19°C , a wiatr to ledwie wyczuwalny 1 m/s . Jakość wody jest bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

: Kolejna bezpieczna strefa, w której kąpielisko pozostaje . Warunki są identyczne – temperatura wody i powietrza wynosi , a wiatr to ledwie wyczuwalny . Jakość wody jest bez jakichkolwiek zastrzeżeń. Sarbinowo 213B: Kąpielisko zaprasza wszystkich chętnych i jest otwarte. Stabilna temperatura wody (19°C) i powietrza (19°C) w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (1 m/s) gwarantują komfortowy odpoczynek nad samym brzegiem morza.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w środku lata potrafią pokrzyżować plany urlopowiczom. Na monitorowanych kąpieliskach w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic.

Choć w ostatnich dniach donoszono o problemach sanitarnych w innych częściach zachodniopomorskiego wybrzeża, m.in. w sąsiednim Kołobrzegu czy w Jarosławcu, gdzie wykryto przekroczenia norm bakterii w wodzie, to w Sarbinowie woda jest w pełni czysta. Turyści mogą bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Sarbinowie upływa pod znakiem stabilnej, umiarkowanej pogody ze spójną temperaturą powietrza i wody wynoszącą 19°C oraz minimalnym ruchem powietrza. To świetny czas na spokojny, rodzinny relaks nad wodą.

Choć dzisiejsze warunki są niezwykle łaskawe, pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Słuchaj poleceń ratowników WOPR i nigdy nie lekceważ ich komunikatów – to oni dbają o to, by Twój letni urlop upłynął bez przykrych niespodzianek.

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