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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają
Dla wszystkich spędzających urlop w tej malowniczej miejscowości mamy znakomite wiadomości. Na żadnej z plaż nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że woda jest w pełni bezpieczna i zachęca do orzeźwiających kąpieli. Dzięki niebywale spokojnemu powietrzu, na morzu nie występują dziś niebezpieczne fale, a stan wód jest wyjątkowo stabilny.
Oto szczegółowe zestawienie dostępnych kąpielisk w Sarbinowie:
- Sarbinowo 2: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody w Bałtyku również 19°C. Wiatr o sile zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla wody jest niemal gładka. Ostatnie oficjalne badanie czystości wody z 31 lipca potwierdziło jej doskonałą jakość, a kolejny test zaplanowano na 12 sierpnia.
- Sarbinowo 211: Kąpielisko jest otwarte i w pełni bezpieczne. Zarówno woda, jak i powietrze mają przyjemną temperaturę 19°C przy minimalnym wietrze 1 m/s. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli.
- Sarbinowo 212: Kolejna bezpieczna strefa, w której kąpielisko pozostaje otwarte. Warunki są identyczne – temperatura wody i powietrza wynosi 19°C, a wiatr to ledwie wyczuwalny 1 m/s. Jakość wody jest bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
- Sarbinowo 213B: Kąpielisko zaprasza wszystkich chętnych i jest otwarte. Stabilna temperatura wody (19°C) i powietrza (19°C) w połączeniu z niemal bezwietrzną aurą (1 m/s) gwarantują komfortowy odpoczynek nad samym brzegiem morza.
Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów, które w środku lata potrafią pokrzyżować plany urlopowiczom. Na monitorowanych kąpieliskach w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic.
Choć w ostatnich dniach donoszono o problemach sanitarnych w innych częściach zachodniopomorskiego wybrzeża, m.in. w sąsiednim Kołobrzegu czy w Jarosławcu, gdzie wykryto przekroczenia norm bakterii w wodzie, to w Sarbinowie woda jest w pełni czysta. Turyści mogą bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Podsumowując, dzisiejszy dzień w Sarbinowie upływa pod znakiem stabilnej, umiarkowanej pogody ze spójną temperaturą powietrza i wody wynoszącą 19°C oraz minimalnym ruchem powietrza. To świetny czas na spokojny, rodzinny relaks nad wodą.
Choć dzisiejsze warunki są niezwykle łaskawe, pamiętaj o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Słuchaj poleceń ratowników WOPR i nigdy nie lekceważ ich komunikatów – to oni dbają o to, by Twój letni urlop upłynął bez przykrych niespodzianek.