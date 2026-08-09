Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 09.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-09 12:36

Niedziela, 9 sierpnia, przynosi upragniony spokój i słoneczną aurę nad polskim morzem. Po ostatnich burzowych frontach, które przetaczały się przez kraj, dzisiejszy dzień w Grzybowie zapowiada się wprost idealnie na plażowanie. Aktualne raporty ratowników przynoszą doskonałe informacje dla wszystkich, którzy spędzają ten weekend na tutejszym wybrzeżu.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na pustej plaży w Grzybowie. O pogodzie nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo. Czy w Grzybowie można się kąpać 09.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Na plażowiczów czeka dzisiaj w pełni otwarte i bezpieczne kąpielisko. Warunki do rekreacji w wodzie są doskonałe, a spokojny Bałtyk sprzyja beztroskiemu relaksowi.

  • Kąpielisko Grzybowo – woda jest w pełni przydatna do kąpieli (oficjalna ocena jakości wody z 6 sierpnia 2026 roku). Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 20°C, natomiast woda w morzu osiągnęła temperaturę 19°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje spokojną taflę wody, idealną do bezpiecznego pływania. Brak czerwonej flagi oznacza zielone światło na wejście do wody.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów przed wejściem do wody obawia się uciążliwych zakwitów, które potrafią pokrzyżować wakacyjne plany. Na plażowiczów czeka jednak świetna wiadomość: na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna pod kątem sanitarnym, co potwierdzają najświeższe kontrole.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć Instytut Meteorologii i Gastrofizyki wydał ostrzeżenia przed falami upałów dla południowych powiatów województwa zachodniopomorskiego, nad samym morzem warunki są znacznie łagodniejsze i niezwykle komfortowe. Dzisiejsza aura w Grzybowie to prawdziwy prezent dla urlopowiczów – lekki wiatr (2 m/s), temperatura powietrza 20°C oraz woda o temperaturze 19°C sprzyjają długim kąpielom. Warto jednak pamiętać, że bezpieczny wypoczynek nad Bałtykiem zawsze zależy od odpowiedzialności samych plażowiczów. Kluczową zasadą nad wodą powinno być bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz stałe obserwowanie koloru flagi na stanowisku – to oni na bieżąco monitorują stan morza i dbają o bezpieczeństwo na kąpielisku.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki