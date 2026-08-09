Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Na plażowiczów czeka dzisiaj w pełni otwarte i bezpieczne kąpielisko. Warunki do rekreacji w wodzie są doskonałe, a spokojny Bałtyk sprzyja beztroskiemu relaksowi.

Kąpielisko Grzybowo – woda jest w pełni przydatna do kąpieli (oficjalna ocena jakości wody z 6 sierpnia 2026 roku). Temperatura powietrza wynosi dziś przyjemne 20°C, natomiast woda w morzu osiągnęła temperaturę 19°C. Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje spokojną taflę wody, idealną do bezpiecznego pływania. Brak czerwonej flagi oznacza zielone światło na wejście do wody.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów przed wejściem do wody obawia się uciążliwych zakwitów, które potrafią pokrzyżować wakacyjne plany. Na plażowiczów czeka jednak świetna wiadomość: na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna pod kątem sanitarnym, co potwierdzają najświeższe kontrole.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Choć Instytut Meteorologii i Gastrofizyki wydał ostrzeżenia przed falami upałów dla południowych powiatów województwa zachodniopomorskiego, nad samym morzem warunki są znacznie łagodniejsze i niezwykle komfortowe. Dzisiejsza aura w Grzybowie to prawdziwy prezent dla urlopowiczów – lekki wiatr (2 m/s), temperatura powietrza 20°C oraz woda o temperaturze 19°C sprzyjają długim kąpielom. Warto jednak pamiętać, że bezpieczny wypoczynek nad Bałtykiem zawsze zależy od odpowiedzialności samych plażowiczów. Kluczową zasadą nad wodą powinno być bezwzględne przestrzeganie komunikatów ratowników oraz stałe obserwowanie koloru flagi na stanowisku – to oni na bieżąco monitorują stan morza i dbają o bezpieczeństwo na kąpielisku.

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