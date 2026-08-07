Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-07 11:31

Wakacyjny odpoczynek nad Bałtykiem w Świnoujściu przyniósł dziś, 7 sierpnia, poważne ostrzeżenie dla wszystkich urlopowiczów – na tutejszych plażach powiewają czerwone flagi. Choć temperatura wody zachęca do kąpieli, silne prądy wsteczne sprawiają, że wejście do morza stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Ratownicy apelują o bezwzględny rozsądek i podziwianie Bałtyku wyłącznie z bezpiecznej odległości na brzegu.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu w Świnoujściu. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Świnoujście. Czy w Świnoujściu można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu dziś zamknięte

Czarna seria nad Bałtykiem trwa – na wszystkich czterech monitorowanych plażach w Świnoujściu wprowadzono kategoryczny zakaz kąpieli. Powodem tej decyzji są wyjątkowo niebezpieczne silne prądy wsteczne, które potrafią w ułamku sekundy wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Warunki te są niezwykle zdradliwe, ponieważ z brzegu morze może wydawać się stosunkowo spokojne przy umiarkowanym wietrze o prędkości 5 m/s.

Poniżej znajduje się lista kąpielisk, na których obowiązuje czerwona flaga:

  • Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a temperatura wody to 20°C.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a temperatura wody to 20°C.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a temperatura wody to 20°C.
  • Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: zamknięte z powodu silnych prądów wstecznych. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a temperatura wody to 20°C.

Warto pamiętać, że prądy wsteczne (nazywane też rozrywającymi) powstają, gdy spiętrzona woda wraca do morza przez naturalne rynny w dnie. Prąd ten potrafi płynąć z prędkością nawet do 2-3 metrów na sekundę. Jeśli zostaniesz porwany przez taki prąd, najważniejszą zasadą jest zachowanie spokoju – nie należy walczyć z żywiołem i płynąć pod prąd, lecz starać się płynąć równolegle do brzegu, aby wydostać się z niebezpiecznej strefy.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób obawiających się uciążliwych glonów – na monitorowanych kąpieliskach w Świnoujściu nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie badania laboratoryjne potwierdzają, że pod względem biologicznym woda jest czysta i przydatna do kąpieli. Choć sinice dają się obecnie we znaki w innych rejonach polskiego wybrzeża, m.in. na Półwyspie Helskim oraz w Zatoce Puckiej, to w Świnoujściu jedyną barierą uniemożliwiającą wejście do wody są wspomniane prądy wsteczne. Kiedy tylko sytuacja hydrologiczna się uspokoi, woda będzie w pełni gotowa na przyjęcie urlopowiczów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Świnoujściu sprzyja raczej spacerom i plażowaniu na piasku niż kąpielom. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C i wodzie o temperaturze 20°C, umiarkowany wiatr wiejący z prędkością 5 m/s stwarza przyjemne warunki do rekreacji na brzegu. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego bezpiecznego wypoczynku: zawsze sprawdzajmy kolor flagi przed wejściem na plażę i bezwzględnie stosujmy się do poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – przestrzeganie tej zasady może uratować życie.

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