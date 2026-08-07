Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Dzisiejszy dzień nie sprzyja bezpiecznej kąpieli w morzu. Na wszystkich monitorowanych plażach w Chłopach ratownicy podjęli decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu wchodzenia do wody. Jest to bezpośrednio powiązane z ostrzeżeniami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym wiatrem na Wybrzeżu Środkowym, który w porywach może osiągać nawet do 7 stopni w skali Beauforta. Silne prądy i wysokie fale stanowią śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto odważy się zignorować czerwone flagi.

Oto szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk oraz przyczyny wywieszenia czerwonej flagi:

Chłopy 208B (na zachód od wejścia na plażę przy ul. Morskiej): Zakaz kąpieli . Powodem jest wysoka fala przekraczająca 70 cm z wyraźnie widocznymi, pienistymi białymi grzywami.

(na zachód od wejścia na plażę przy ul. Morskiej): . Powodem jest wysoka fala przekraczająca 70 cm z wyraźnie widocznymi, pienistymi białymi grzywami. Chłopy 214 (wschodnia część przystani rybackiej przy ul. Portowej): Zakaz kąpieli. Podobnie jak na sąsiedniej plaży, powodem zamknięcia jest niebezpieczna fala powyżej 70 cm i silny przybój.

Zarówno na plaży przy wejściu 208B, jak i 214, temperatura powietrza wynosi dziś 18°C, a woda ma 19°C. Silny wiatr wiejący z prędkością aż 9 m/s sprawia jednak, że temperatura odczuwalna jest znacznie niższa, a warunki na brzegu są bardzo wymagające.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się bardzo dobre wieści dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów toksycznych alg. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Chłopach nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne badania czystości wody potwierdzają, że pod względem biologicznym woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Ostatnia ocena stanu sanitarnego została przeprowadzona 31 lipca, a kolejny rutynowy pobór próbek zaplanowano na 12 sierpnia. Jedyną barierą uniemożliwiającą dziś bezpieczną kąpiel są więc wyłącznie warunki fizyczne, czyli wysoka fala i porywisty wiatr.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 7 sierpnia w Chłopach panuje chłodna, wietrzna aura – temperatura powietrza (18°C) jest minimalnie niższa od temperatury wody w Bałtyku (19°C). Silny wiatr o prędkości 9 m/s potęguje uczucie chłodu i generuje fale, które zamieniły przybrzeżny pas w strefę niebezpieczną. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet przy świetnych umiejętnościach pływackich prądy wsteczne przy tak silnym falowaniu potrafią wciągnąć w głąb morza w kilka sekund. Należy dbać o bezpieczeństwo swoje oraz bliskich, zawsze bezwzględnie słuchać poleceń dyżurujących ratowników i monitorować oznaczenia na kąpieliskach przed każdą planowaną próbą rekreacji.

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