Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-07 11:30

Planowanie dzisiejszej kąpieli w Mielnie trzeba będzie niestety odłożyć na inny czas, ponieważ 7 sierpnia na wszystkich lokalnych plażach powiewają czerwone flagi. Bezpieczeństwo wypoczywających jest kluczowe, a decyzja ta ma ścisły związek z najnowszymi ostrzeżeniami IMGW przed silnym wiatrem i wzburzonym stanem morza na Wybrzeżu Środkowym. Bałtyk pokazuje dziś swoje groźne, sztormowe oblicze, co uniemożliwia bezpieczne wejście do wody.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli w Mielnie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mielno. Czy w Mielnie można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Trudne warunki pogodowe i wysoka fala sprawiły, że ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu kąpieli na całym mielenkowskim odcinku wybrzeża. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem z kierunków zachodnich, który w porywach osiąga nawet 7 stopni w skali Beauforta, a stan morza określono jako 4, co bezpośrednio przekłada się na potężne i niebezpieczne falowanie w strefie przybrzeżnej.

Z powodu występowania fali o wysokości powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami, czerwona flaga została wywieszona na następujących kąpieliskach:

  • Mielno 216
  • Mielno 218
  • Mielno 219
  • Mielno Floryda
  • Mielno Krokus
  • Mielno Morska
  • Mielno Pionierów

Na wszystkich powyższych plażach odnotowano identyczne, wymagające warunki: temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 19°C, a wiatr wieje z prędkością aż 9 m/s. Choć temperatura wody jest stosunkowo wysoka, to silny prąd i wysokie fale stanowią śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto odważyłby się wejść do morza.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich osób obawiających się letnich zakwitów toksycznych mikroorganizmów pojawiają się bardzo dobre wiadomości. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnie oficjalne badania przydatności wody do kąpieli, przeprowadzone pod koniec lipca oraz na początku sierpnia (dla plaży Pionierów badanie odbyło się 4 sierpnia 2026 r.), potwierdzają, że stan sanitarny wody jest bez zarzutu. Oznacza to, że jedyną przeszkodą do morskich kąpieli jest dzisiaj wyłącznie dynamiczna aura i wysokie fale, a nie kwestie biologiczne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Mielnie upływa pod znakiem rześkiej, typowo morskiej aury. Przy temperaturze powietrza na poziomie 18°C i silnym wietrze osiągającym 9 m/s, odczuwalna temperatura może być znacznie niższa, dlatego zamiast strojów kąpielowych warto dzisiaj postawić na cieplejsze bluzy i spacery brzegiem morza. Prognozy IMGW wskazują, że na Wybrzeżu Środkowym mogą pojawiać się również przelotne opady deszczu.

Złota zasada każdego bezpiecznego urlopowicza brzmi: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet przy świetnych umiejętnościach pływackich nie należy rywalizować z niszczycielską siłą cofającego się prądu i wysokich fal. Należy zawsze bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i dbać o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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