Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Łazach dziś zamknięte

Chociaż wiatr na samej plaży w Łazach osiąga umiarkowane 5 m/s, to sytuacja na otwartym morzu jest znacznie bardziej dynamiczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem dla Wybrzeża Środkowego, prognozując porywy dochodzące do 7 stopni w skali Beauforta oraz stan morza określany na 4. Taki układ baryczny generuje ekstremalnie niebezpieczne warunki w strefie przybrzeżnej.

Z tego powodu ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich monitorowanych kąpieliskach w Łazach:

Łazy 223B – kąpielisko całkowicie zamknięte; powodem są wyraźnie długie fale pokryte białą pianą o wysokości dochodzącej od 1,25 do nawet 3 metrów oraz silne prądy wsteczne.

– kąpielisko całkowicie zamknięte; powodem są wyraźnie długie fale pokryte białą pianą o wysokości dochodzącej od 1,25 do nawet 3 metrów oraz silne prądy wsteczne. Łazy 224 – kąpielisko całkowicie zamknięte; tu również bezpieczeństwu zagrażają potężne fale (1,25–3 m) i prądy rozrywające.

– kąpielisko całkowicie zamknięte; tu również bezpieczeństwu zagrażają potężne fale (1,25–3 m) i prądy rozrywające. Łazy 225B – kąpielisko całkowicie zamknięte; identyczne, skrajnie niebezpieczne warunki falowe oraz silne prądy wsteczne uniemożliwiają jakąkolwiek bezpieczną aktywność w wodzie.

Wszystkie te lokalizacje borykają się z tym samym problemem: prądami wstecznymi, które potrafią błyskawicznie wciągnąć w głąb morza nawet najbardziej doświadczonych pływaków. Wzburzone fale o wysokości do 3 metrów tworzą barierę nie do pokonania.

Sinice w Łazach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dla osób, które obawiają się letnich zakwitów bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Łazach nie odnotowano obecności sinic. Według oficjalnych ocen jakość wody w kąpieliskach Łazy 223B, Łazy 224 oraz Łazy 225B jest bez zarzutu, a woda pozostaje w pełni przydatna do kąpieli. Choć dzisiejsze fale uniemożliwiają wejście do morza, stan sanitarny wody nie budzi żadnych zastrzeżeń. Kolejne rutynowe badania czystości wody zaplanowano na połowę sierpnia, co pozwala spokojnie planować kolejne dni urlopu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Łazach przynosi lekkie ochłodzenie – temperatura powietrza wynosi 18°C, z kolei woda w Bałtyku ma 19°C. Umiarkowany wiatr na brzegu wiejący z prędkością 5 m/s może zachęcać do spacerów i jodoterapii, zwłaszcza że wiatr od morza niesie ze sobą mnóstwo zdrowych aerozoli. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie bezpieczeństwa: czerwona flaga oznacza bezwzględny, kategoryczny zakaz wchodzenia do wody. Żywioł, jakim jest Bałtyk, bywa zdradliwy – wysokie fale i niewidoczne z brzegu prądy wsteczne to śmiertelne zagrożenie. Słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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