Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie dziś zamknięte

Sytuacja nad morzem uległa gwałtownej zmianie, a silny wiatr oraz wysokie fale uniemożliwiają bezpieczną rekreację. Nad Wybrzeżem Środkowym obowiązuje obecnie ostrzeżenie przed silnym wiatrem osiągającym w porywach do 7 stopni w skali Beauforta. Z tego powodu ratownicy podjęli jedyną słuszną decyzję o wprowadzeniu bezwzględnego zakazu wchodzenia do wody.

Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące zamkniętego kąpieliska:

Kąpielisko Grzybowo – ZAMKNIĘTE (czerwona flaga). Przyczyną wywieszenia czerwonej flagi jest silny wiatr oraz wysoka fala.

Aktualne parametry fizyczne na plaży w Grzybowie prezentują się następująco:

Temperatura powietrza: 18°C (odczuwalne ochłodzenie po ostatnich upałach).

18°C (odczuwalne ochłodzenie po ostatnich upałach). Temperatura wody: 19°C.

19°C. Prędkość wiatru: aż 14 m/s (około 50 km/h).

Chociaż woda w morzu jest w tej chwili cieplejsza od powietrza, to wejście do niej przy tak silnym wietrze i wysokiej fali stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo.

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy również bardzo dobre wiadomości dotyczące stanu sanitarnego wody. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 6 sierpnia 2026 roku, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 17 sierpnia 2026 roku. Choć jakość wody jest bez zarzutu, to ze względu na trudne warunki sztormowe i czerwoną flagę, z kąpieli będzie można skorzystać dopiero po uspokojeniu się Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Grzybowie zdecydowanie bardziej sprzyjają spacerom i wdychaniu cennego jodu niż plażowaniu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 18°C, wiatr wieje z prędkością 14 m/s, a temperatura wody w Bałtyku to 19°C.

Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga oznacza absolutny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, przy tak wysokiej fali i silnych prądach wstecznych nie masz szans w starciu z żywiołem. Zawsze bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników pracujących na kąpielisku – ich obecność i decyzje mają na celu wyłącznie ochronę Twojego zdrowia i życia.

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