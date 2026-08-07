Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Dźwirzynie dziś zamknięte

To nie jest wymarzony dzień na kąpiel w morzu. Bałtyk pokazuje dziś swoje surowe, sztormowe oblicze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla Wybrzeża Środkowego, co bezpośrednio przekłada się na sytuację na plażach w tym regionie. Ze względu na ekstremalne warunki, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonej flagi.

Jedynym oficjalnym kąpieliskiem w mieście, na którym obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody, jest:

Kąpielisko Dźwirzyno – zamknięte z powodu silnego wiatru i wysokiej fali. Prędkość wiatru dochodzi na miejscu aż do 14 m/s, co stwarza śmiertelne zagrożenie dla każdego, kto odważyłby się wejść do wody.

Warto pamiętać, że chociaż woda w Bałtyku jest dziś cieplejsza niż powietrze, to porywisty wiatr i wysoka fala uniemożliwiają jakąkolwiek bezpieczną rekreację. Sytuacja ta jest bezpośrednim następstwem przejścia frontu atmosferycznego, który przyniósł gwałtowne ochłodzenie po fali upałów.

Sinice w Dźwirzynie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób wypoczywających w tym kurorcie dociera przynajmniej jedna dobra wiadomość. Na monitorowanym kąpielisku w Dźwirzynie nie odnotowano zakwitu sinic. Zgodnie z najnowszą oficjalną oceną jakości wody z 6 sierpnia 2026 roku, woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Następne rutynowe badanie zaplanowano na 17 sierpnia, co potwierdza, że stan sanitarny wody jest pod stałą kontrolą. Gdy tylko wiatr ucichnie, będzie można bezpiecznie wrócić do morskich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Dźwirzynie przynosi temperaturę powietrza na poziomie 18°C, podczas gdy woda w Bałtyku ma 19°C. Z powodu silnego wiatru osiągającego 14 m/s odczuwalna temperatura jest jednak znacznie niższa. Warto pamiętać o złotej zasadzie każdego bezpiecznego urlopowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz kąpieli. Ignorowanie poleceń ratowników i ostrzeżeń na plaży jest skrajnie niebezpieczne – nawet dla doświadczonych pływaków zderzenie z potężną falą i prądami wstecznymi może okazać się tragiczne w skutkach.

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