Sinice Świnoujście 20.07. Czy w Świnoujściu można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Świnoujściu zapraszają

Dziś na świnoujskich plażach panują bardzo stabilne warunki sprzyjające rekreacji. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a brak wywieszonych czerwonych flag oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Co ważne, mimo trwających w okolicy prac przygotowawczych do budowy Przylądka Pomerania i wygrodzenia plaży od kąpieliska Przytór w stronę gazoportu, samo kąpielisko oraz pozostałe plaże funkcjonują bez jakichkolwiek ograniczeń dla turystów.

Oto szczegółowy przegląd kąpielisk w Świnoujściu i panujących na nich warunków:

Kąpielisko morskie Świnoujście - Uznam: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura wody wynosi przyjemne 18°C , natomiast powietrze nagrzało się do 17°C . Słaby wiatr o prędkości 2 m/s gwarantuje spokojną taflę wody. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z 17 lipca 2026 r.

Kąpielisko jest . Temperatura wody wynosi przyjemne , natomiast powietrze nagrzało się do . Słaby wiatr o prędkości gwarantuje spokojną taflę wody. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z 17 lipca 2026 r. Kąpielisko morskie Świnoujście Bałtycka: Kąpielisko jest otwarte . Temperatura wody to 18°C przy temperaturze powietrza 17°C i wietrze 2 m/s . Ostatnia ocena czystości wody z 9 lipca 2026 r. potwierdza jej wysoką jakość.

Kąpielisko jest . Temperatura wody to przy temperaturze powietrza i wietrze . Ostatnia ocena czystości wody z 9 lipca 2026 r. potwierdza jej wysoką jakość. Kąpielisko morskie Świnoujście Interferie: Kąpielisko jest otwarte . Parametry są identyczne: woda ma 18°C , powietrze 17°C , a wiatr wieje z prędkością 2 m/s . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 9 lipca 2026 r.).

Kąpielisko jest . Parametry są identyczne: woda ma , powietrze , a wiatr wieje z prędkością . Woda jest w pełni przydatna do kąpieli (ocena z 9 lipca 2026 r.). Kąpielisko morskie Świnoujście Przytór: Kąpielisko jest otwarte i w pełni dostępne dla plażowiczów, mimo trwających obok prac saperskich na trasie do gazoportu. Temperatura wody wynosi 18°C, powietrza 17°C, a wiatr osiąga 2 m/s. Ostatnie badanie wody z 17 lipca 2026 r. potwierdziło jej doskonałą jakość.

Sinice w Świnoujściu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwego problemu, jakim są letnie zakwity glonów. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Świnoujściu nie odnotowano obecności sinic. Podczas gdy w innych rejonach polskiego wybrzeża, zwłaszcza w cieplejszych i bardziej osłoniętych wodach Zatoki Gdańskiej, okresowo pojawiały się już ostrzeżenia sanitarne i czerwone flagi, zachodnia część Bałtyku pozostaje w pełni bezpieczna. Świnoujście zawdzięcza to swojemu wyjątkowemu, otwartemu położeniu geograficznemu oraz prądom morskim, które stale mieszają i chłodzą wodę, skutecznie zapobiegając szybkiemu namnażaniu się tych groźnych mikroorganizmów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Świnoujściu to idealny czas na relaks nad morzem bez upałów – przy temperaturze powietrza 17°C i wody 18°C oraz minimalnym wietrze wynoszącym zaledwie 2 m/s, warunki są stabilne i bezpieczne dla każdego. Wybierając się na plażę, pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze przed wejściem do wody sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosujmy się do poleceń służb dbających o nasze bezpieczeństwo.

Ważna informacja dla zmotoryzowanych: Jeśli planujecie powrót z plażowania późnym wieczorem, weźcie pod uwagę, że w nocy z poniedziałku na wtorek (20/21 lipca) tunel pod Świną zostanie całkowicie zamknięty w godzinach 23:00–05:00 z powodu prac gwarancyjnych. Ruch w tym czasie będzie kierowany na przeprawę promową Warszów.

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