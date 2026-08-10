Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 10.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-10 10:57

Planujesz poniedziałkowy relaks nad morzem? Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich wypoczywających w Sarbinowie, gdzie 10 sierpnia pogoda oraz stan wody idealnie sprzyjają letniemu wypoczynkowi. Podczas gdy sąsiednie kąpieliska na Pomorzu Środkowym borykają się z zakazami kąpieli z powodu wysokich fal lub skażenia bakteryjnego, tutejszy pas wybrzeża pozostaje w pełni bezpieczną oazą dla całej rodziny.

Biała flaga na wieży ratowniczej nad morzem. O bezpiecznych kąpielach w Sarbinowie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 10.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie zapraszają

Warunki do morskich kąpieli w Sarbinowie są dziś po prostu idealne. Spokojne morze i brak wiatru sprawiają, że woda jest bezpieczna nawet dla najmłodszych. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska w tej miejscowości są w pełni otwarte, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy. Oto szczegółowy wykaz plaż wraz z aktualnymi parametrami:

  • Sarbinowo 2 – woda jest w pełni przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 18°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprzyja beztroskiemu pływaniu.
  • Sarbinowo 211 – parametry są równie zachęcające: temperatura powietrza to 19°C, wody 18°C, a delikatny wietrzyk (1 m/s) gwarantuje brak uciążliwych fal. Stan wody oceniono jako w pełni bezpieczny.
  • Sarbinowo 212 – kąpielisko zaprasza z temperaturą powietrza na poziomie 19°C i wody wynoszącą 18°C. Przy wietrze 1 m/s woda jest wyjątkowo spokojna, a jej czystość została urzędowo potwierdzona.
  • Sarbinowo 213B – ostatnia z certyfikowanych plaż również oferuje świetne warunki: powietrze 19°C, woda 18°C oraz minimalny ruch powietrza (1 m/s), co czyni to miejsce idealnym na rodzinny relaks.

Oficjalna ocena czystości wody dla wszystkich tych lokalizacji została przeprowadzona pod koniec lipca, a kolejne rutynowe badania zaplanowano już na 12 sierpnia. Oznacza to, że turyści mogą cieszyć się pełnym bezpieczeństwem sanitarnym bez żadnych obaw.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Temat zakwitu sinic spędza sen z powiek wielu wczasowiczom, zwłaszcza że w sierpniu te uciążliwe mikroorganizmy potrafią niespodziewanie sparaliżować nawet najpopularniejsze kurorty w innych częściach kraju, jak choćby śródlądową Stepnicę. Mamy jednak doskonałe wieści dla osób spędzających urlop w tej części Wybrzeża: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest przejrzysta, wolna od niebezpiecznych toksyn i w pełni zdatna do kąpieli, co potwierdzają oficjalne i regularne kontrole sanitarne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, poniedziałek w Sarbinowie przynosi umiarkowanie ciepłą, stabilną aurę. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C oraz temperaturze wody rzędu 18°C, połączonej z niemal bezwietrzną pogodą (wiatr zaledwie 1 m/s), warunki do rekreacji są wyjątkowo sprzyjające. Choć dzisiejszy dzień zachęca do beztroski, złota zasada każdego plażowicza pozostaje niezmienna: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na maszcie ratowniczym i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Bezpieczeństwo nad wodą zależy przede wszystkim od naszej rozwagi i odpowiedzialności.

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