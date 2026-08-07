Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-07 11:33

Silny wiatr i wysokie fale uderzające o zachodniopomorskie wybrzeże zmusiły ratowników do podjęcia zdecydowanych kroków. 7 sierpnia na wszystkich plażach w Sarbinowie obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody z powodu niebezpiecznych warunków wywołanych ostrzeżeniami IMGW przed silnym wiatrem na Bałtyku Południowym. Choć pogoda sprzyja spacerom przy temperaturze powietrza 18°C, wzburzone morze z falami przekraczającymi bezpieczną granicę zamknęło dzisiaj kąpieliska dla turystów.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Sarbinowie przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo. Czy w Sarbinowie można się kąpać 07.08? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Decyzją ratowników, ze względu na skrajnie niebezpieczne warunki panujące w pasie przybrzeżnym, na masztach wszystkich sarbinowskich plaż powiewa dziś czerwona flaga. Przyczyną tej sytuacji jest silny wiatr osiągający w porywach prędkość do 9 m/s oraz wysoka fala, która uniemożliwia bezpieczne czuwanie nad kąpiącymi się. Sytuacja ta bezpośrednio wiąże się z ostrzeżeniami Centralnego Biura Prognoz Morskich IMGW w Gdyni o silnym wietrze na Wybrzeżu Środkowym, dochodzącym w porywach nawet do 7 stopni w skali Beauforta.

Oto lista zamkniętych kąpielisk oraz bezpośredni powód wywieszenia czerwonej flagi:

  • Sarbinowo 2 – zamknięte; występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami, wiatr 9 m/s, temperatura powietrza 18°C, wody 19°C.
  • Sarbinowo 211 – zamknięte; występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami, wiatr 9 m/s, temperatura powietrza 18°C, wody 19°C.
  • Sarbinowo 212 – zamknięte; występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami, wiatr 9 m/s, temperatura powietrza 18°C, wody 19°C.
  • Sarbinowo 213B – zamknięte; występuje fala powyżej 70 cm, z pojawiającymi się pienistymi białymi grzywami, wiatr 9 m/s, temperatura powietrza 18°C, wody 19°C.

Wszystkie pomiary zostały zaktualizowane 7 sierpnia 2026 roku. Silny prąd wsteczny oraz wysokie, załamujące się fale stwarzają ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia, dlatego ratownicy apelują o bezwzględne respektowanie zakazu kąpieli.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla wszystkich, którzy obawiają się letnich zakwitów mikroorganizmów. Na monitorowanych kąpieliskach w Sarbinowie nie odnotowano obecności sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody przeprowadzona przez inspekcję sanitarną potwierdza, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne badanie próbek wody zaplanowane jest na 12 sierpnia 2026 roku, co oznacza, że stan sanitarny jest pod stałym nadzorem, a jedyną przeszkodą dla plażowiczów są dziś wyłącznie warunki meteorologiczne.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Sarbinowie przynosi umiarkowanie ciepłą aurę z temperaturą powietrza na poziomie 18°C i temperaturą wody wynoszącą 19°C. Choć woda wydaje się stosunkowo ciepła, silny zachodni wiatr o prędkości 9 m/s generuje niebezpieczne fale, które uniemożliwiają bezpieczną rekreację. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: czerwona flaga to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli potrafisz świetnie pływać, przy tak wysokich falach prądy wsteczne mogą wciągnąć w głąb morza każdego. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich najbliższych, słuchając poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

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