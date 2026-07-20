Sinice Sarbinowo 20.07. Czy w Sarbinowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-20 10:29

Planowany wypoczynek na plaży w Sarbinowie musi dziś przybrać charakter wyłącznie spacerowy, ponieważ nad polskie wybrzeże nadciągają trudne warunki pogodowe z silną wichurą i sztormem na Bałtyku sięgającym nawet 10 stopni w skali Beauforta. 20 lipca wszystkie monitorowane kąpieliska w tym kurorcie zostały zamknięte z powodu niebezpiecznych warunków hydro-meteorologicznych. Choć woda pod względem mikrobiologicznym jest bezpieczna, silny wiatr, wysoka fala i zdradliwe prądy wsteczne uniemożliwiają bezpieczne wejście do morza.

Czerwona flaga na pustej wieży ratowniczej nad wzburzonym morzem. O zakazie kąpieli w Sarbinowie pisze SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo 20.07. Czy w Sarbinowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Dla osób planujących kąpiel w morzu mamy niestety złą wiadomość. Na masztach ratowniczych we wszystkich lokalizacjach w Sarbinowie powiewa dziś czerwona flaga, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Decyzja ta jest bezpośrednio związana z nadchodzącym załamaniem pogody i groźnymi zjawiskami na morzu. Silne porywy wiatru, gwałtowne fale oraz zdradliwe prądy wsteczne tworzą śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto odważyłby się wejść do wody.

Poniżej przedstawiamy pełną listę zamkniętych kąpielisk w Sarbinowie według stanu na 20 lipca:

  • Sarbinowo 2 – zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru, wysokich fal i prądów wstecznych.
  • Sarbinowo 211 – zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru, wysokich fal i prądów wstecznych.
  • Sarbinowo 212 – zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru, wysokich fal i prądów wstecznych.
  • Sarbinowo 213B – zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru, wysokich fal i prądów wstecznych.

Warto podkreślić, że woda na wszystkich wyżej wymienionych plażach przeszła ostatnie badania mikrobiologiczne 14 lipca i została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Następna planowana kontrola czystości wody odbędzie się 22 lipca. Oznacza to, że jedynym powodem dzisiejszego zamknięcia kąpielisk są ekstremalne warunki fizyczne i hydrologiczne panujące w pasie przybrzeżnym.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób, które obawiają się problemów z jakością wody pod kątem biologicznym. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć czerwone flagi blokują możliwość pływania, to jednak stan sanitarny wody jest bez zarzutu, a Bałtyk w tej okolicy pozostaje czysty i wolny od toksycznych glonów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień nie sprzyja plażowaniu w tradycyjnym wydaniu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a woda w morzu jest tylko o jeden stopień cieplejsza i osiąga 17°C. Choć lokalny pomiar wiatru wykazuje prędkość około 5 m/s, to wiatr w porywach na otwartym morzu jest znacznie silniejszy i to on generuje niebezpieczną falę.

Złota zasada plażowicza: Pamiętajmy, że czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz. Nawet jeśli czujesz się świetnym pływakiem, prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza w ułamku sekundy. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich – zawsze sprawdzaj oznaczenia na kąpielisku i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników WOPR.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki