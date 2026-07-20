Sinice Sarbinowo 20.07. Czy w Sarbinowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Dla osób planujących kąpiel w morzu mamy niestety złą wiadomość. Na masztach ratowniczych we wszystkich lokalizacjach w Sarbinowie powiewa dziś czerwona flaga, co oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Decyzja ta jest bezpośrednio związana z nadchodzącym załamaniem pogody i groźnymi zjawiskami na morzu. Silne porywy wiatru, gwałtowne fale oraz zdradliwe prądy wsteczne tworzą śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego, kto odważyłby się wejść do wody.

Poniżej przedstawiamy pełną listę zamkniętych kąpielisk w Sarbinowie według stanu na 20 lipca:

Sarbinowo 2 – zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru, wysokich fal i prądów wstecznych.

– zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru, wysokich fal i prądów wstecznych. Sarbinowo 211 – zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru, wysokich fal i prądów wstecznych.

– zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru, wysokich fal i prądów wstecznych. Sarbinowo 212 – zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru, wysokich fal i prądów wstecznych.

– zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru, wysokich fal i prądów wstecznych. Sarbinowo 213B – zakaz kąpieli z powodu silnego wiatru, wysokich fal i prądów wstecznych.

Warto podkreślić, że woda na wszystkich wyżej wymienionych plażach przeszła ostatnie badania mikrobiologiczne 14 lipca i została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Następna planowana kontrola czystości wody odbędzie się 22 lipca. Oznacza to, że jedynym powodem dzisiejszego zamknięcia kąpielisk są ekstremalne warunki fizyczne i hydrologiczne panujące w pasie przybrzeżnym.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy dobre wieści dla osób, które obawiają się problemów z jakością wody pod kątem biologicznym. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć czerwone flagi blokują możliwość pływania, to jednak stan sanitarny wody jest bez zarzutu, a Bałtyk w tej okolicy pozostaje czysty i wolny od toksycznych glonów.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień nie sprzyja plażowaniu w tradycyjnym wydaniu. Temperatura powietrza wynosi zaledwie 16°C, a woda w morzu jest tylko o jeden stopień cieplejsza i osiąga 17°C. Choć lokalny pomiar wiatru wykazuje prędkość około 5 m/s, to wiatr w porywach na otwartym morzu jest znacznie silniejszy i to on generuje niebezpieczną falę.

Złota zasada plażowicza: Pamiętajmy, że czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz. Nawet jeśli czujesz się świetnym pływakiem, prądy wsteczne potrafią wciągnąć w głąb morza w ułamku sekundy. Dbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich – zawsze sprawdzaj oznaczenia na kąpielisku i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników WOPR.

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