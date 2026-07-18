Sinice Sarbinowo 18.07. Czy w Sarbinowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-18 12:06

Silny, porywisty wiatr i wysokie fale sprawiły, że wypoczynek w Sarbinowie przybrał dziś wyłącznie spacerowy charakter. 18 lipca na wszystkich lokalnych kąpieliskach obowiązuje bezwzględny zakaz kąpieli z powodu fali przekraczającej 70 cm, co ma bezpośredni związek z ostrzeżeniami IMGW przed silnym wiatrem na Bałtyku. Choć woda pod względem mikrobiologicznym jest bezpieczna, na kąpiel w morzu przyjdzie nam jeszcze poczekać.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Sarbinowo 18.07. Czy w Sarbinowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Sarbinowie dziś zamknięte

Planujący dzisiejsze pluskanie się w morzu będą musieli zmienić swoje plany. Ratownicy na wszystkich czterech kąpieliskach w Sarbinowie podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag. Powodem tej decyzji są trudne i niebezpieczne warunki panujące w strefie przybrzeżnej, wywołane silnym wiatrem osiągającym w porywach nawet 7 stopni w skali Beauforta.

Oto wykaz zamkniętych plaż w Sarbinowie i panujące na nich warunki:

  • Sarbinowo 2zamknięte (czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 8 m/s).
  • Sarbinowo 211zamknięte (czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 8 m/s).
  • Sarbinowo 212zamknięte (czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 8 m/s).
  • Sarbinowo 213Bzamknięte (czerwona flaga z powodu fali powyżej 70 cm; temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 18°C, wiatr: 8 m/s).

Wszystkie te kąpieliska borykają się z falami przekraczającymi bezpieczną granicę 70 centymetrów, co przy wietrze wiejącym z prędkością 8 m/s generuje ogromne ryzyko powstania silnych prądów wstecznych. Pamiętajmy, że ignorowanie czerwonej flagi w takich warunkach to bezpośrednie narażanie życia.

Sinice w Sarbinowie? Sprawdzamy sytuację

Dla osób obawiających się corocznej plagi Bałtyku mamy dobre wieści – na monitorowanych kąpieliskach w Sarbinowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody, przeprowadzona 14 lipca, potwierdziła, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli pod względem mikrobiologicznym. Kolejne badania zaplanowano na 22 lipca, więc stan czystości wody jest pod stałym nadzorem służb sanitarnych. Głównym i jedynym powodem zakazu wchodzenia do wody pozostaje zatem dzisiejsza wysoka fala.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując dzisiejsze warunki: temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku ma 18°C. Chłodny wiatr wiejący z prędkością 8 m/s sprawia, że temperatura odczuwalna jest nieco niższa, a morze pozostaje mocno wzburzone. Choć taka aura nie sprzyja kąpielom, jest to idealny moment na długie spacery bogate w prozdrowotny jod, którego stężenie przy silnym wietrze drastycznie wzrasta. Złota zasada każdego odpowiedzialnego turysty brzmi: zawsze sprawdzaj kolor flagi przed wejściem na plażę i bezwzględnie słuchaj poleceń ratowników. Czerwona flaga to nie sugestia, lecz kategoryczny zakaz wchodzenia do wody – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!

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