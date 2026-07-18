Sinice Grzybowo 18.07. Czy w Grzybowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-18 12:05

Planujący sobotni wypoczynek w Grzybowie mogą odetchnąć z ulgą, choć dynamiczna pogoda wymaga dziś wzmożonej czujności. Mimo że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na 18 lipca ostrzeżenia przed silnym wiatrem i burzami w pasie nadmorskim, lokalne kąpielisko pozostaje bezpieczne i zaprasza do rekreacji. To świetna wiadomość dla wczasowiczów, zwłaszcza po niedawnych sztormach, które wyraźnie ochłodziły wodę w Bałtyku.

Drewniana wieża ratownicza na plaży z białą flagą na tle morza i nieba. O warunkach w Grzybowie pisze SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Grzybowo 18.07. Czy w Grzybowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Grzybowie zapraszają

Choć warunki wietrzne na całym Wybrzeżu są dziś wymagające, oficjalne pomiary z 18 lipca 2026 roku przynoszą bardzo dobre wiadomości dla wszystkich miłośników morskich kąpieli. Jedyne w tej miejscowości, oficjalne kąpielisko jest w pełni gotowe na przyjęcie turystów, a jakość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń sanitarnych.

  • Kąpielisko GrzybowoOTWARTE. Woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Ostatnia oficjalna ocena czystości została dokonana 9 lipca, a kolejny rutynowy test zaplanowano na 20 lipca.

Warto jednak mieć na uwadze, że po przejściu głębokiego niżu Bernadette na początku miesiąca, temperatura wody w tej części Pomorza Zachodniego uległa gwałtownemu tąpnięciu. Obecne parametry na kąpielisku prezentują się następująco:

  • Temperatura powietrza: 19°C
  • Temperatura wody: 17°C
  • Prędkość wiatru: 8 m/s (co przy silniejszych porywach na otwartym morzu może generować wyższe fale)

Sinice w Grzybowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla osób obawiających się sezonowych zakwitów bakterii, które potrafią skutecznie popsuć urlopowe plany. Na monitorowanym kąpielisku w Grzybowie nie odnotowano obecności sinic. Zarówno badania laboratoryjne, jak i codzienne obserwacje prowadzone przez ratowników potwierdzają, że woda jest wolna od tych niebezpiecznych mikroorganizmów i w pełni zdatna do bezpiecznej kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Grzybowie upłynie pod znakiem umiarkowanie letnich temperatur – powietrze nagrzeje się do 19°C, natomiast woda w Bałtyku ma dość rześkie 17°C. Ze względu na wiatr osiągający prędkość 8 m/s, na plaży może być odczuwalny chłód, a na morzu pojawią się fale. Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy bezwzględnie sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Czerwona flaga oznacza całkowity zakaz kąpieli – dbajmy o bezpieczeństwo swoje i najbliższych, zawsze respektując polecenia ratowników.

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