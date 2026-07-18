Sinice Ustronie Morskie 18.07. Czy w Ustroniu Morskim można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim dziś zamknięte

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych i silnego falowania, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich strzeżonych plażach w gminie. Bałtyk jest dziś pod wpływem przechodzącego niżu, co drastycznie pogorszyło warunki bezpieczeństwa w strefie przybrzeżnej. Głównym powodem wprowadzenia zakazu kąpieli jest fala przekraczająca 70 cm, która przy obecnych prądach stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia pływaków.

Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk:

Kąpielisko „Centralna”: Temperatura powietrza wynosi dziś 18°C, a wody 17°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Z powodu wysokich fal kąpiel jest całkowicie zabroniona.

Temperatura powietrza wynosi dziś 18°C, a wody 17°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Z powodu wysokich fal kąpiel jest całkowicie zabroniona. Kąpielisko „Fregata”: Podobnie jak w innych punktach, temperatura powietrza to 18°C, wody 17°C, a wiatr osiąga 5 m/s. Wywieszono tu czerwoną flagę z powodu fali powyżej 70 cm.

Podobnie jak w innych punktach, temperatura powietrza to 18°C, wody 17°C, a wiatr osiąga 5 m/s. Wywieszono tu czerwoną flagę z powodu fali powyżej 70 cm. Kąpielisko „Muszla”: Obowiązuje tu zakaz kąpieli z powodu fali przekraczającej 70 cm. Warunki termiczne to 18°C (powietrze) oraz 17°C (woda), przy wietrze 5 m/s.

Obowiązuje tu zakaz kąpieli z powodu fali przekraczającej 70 cm. Warunki termiczne to 18°C (powietrze) oraz 17°C (woda), przy wietrze 5 m/s. Kąpielisko „Nadbrzeżna”: Warunki są identyczne – temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 17°C, wiatr 5 m/s. Kąpielisko jest zamknięte z powodu niebezpiecznych fal.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

W kwestii czystości wody napływają bardzo dobre wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności toksycznych zakwitów sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 13 lipca 2026 roku potwierdziła, że woda w regionie jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 21 lipca 2026 roku. Choć dzisiejsza czerwona flaga uniemożliwia wejście do morza, warto pamiętać, że ograniczenie to wynika wyłącznie z fizycznego niebezpieczeństwa, jakim są fale, a nie z przyczyn sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustroniu Morskim upływa pod znakiem chłodniejszej aury. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i temperaturze wody na poziomie 17°C, warunki do plażowania są mało komfortowe. Umiarkowany, ale chłodny wiatr wiejący z prędkością 5 m/s dodatkowo obniża temperaturę odczuwalną. W tak wietrzne dni kluczową zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne respektowanie czerwonej flagi. Nawet jeśli posiada się wysokie umiejętności pływackie, silne prądy wsteczne towarzyszące wysokim falom potrafią wciągnąć człowieka w głąb morza w ułamku sekundy. Należy zawsze stosować się do poleceń ratowników i stawiać własne bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.

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