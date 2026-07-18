Sinice Ustronie Morskie 18.07. Czy w Ustroniu Morskim można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-18 12:03

Sobota, 18 lipca, przynosi załamanie pogody nad polskim morzem, przez co wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zostały dziś zamknięte dla plażowiczów. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem na południowym Bałtyku, sięgającym w porywach nawet 7 stopni w skali Beauforta. To właśnie te trudne warunki wywołane przez przemieszczający się nad morzem układ niskiego ciśnienia przyczyniły się do powstania wysokich, niebezpiecznych fal.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej w Ustroniu Morskim. O zamkniętych kąpieliskach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Ustronie Morskie 18.07. Czy w Ustroniu Morskim można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim dziś zamknięte

Z powodu trudnych warunków atmosferycznych i silnego falowania, ratownicy podjęli decyzję o wywieszeniu czerwonych flag na wszystkich strzeżonych plażach w gminie. Bałtyk jest dziś pod wpływem przechodzącego niżu, co drastycznie pogorszyło warunki bezpieczeństwa w strefie przybrzeżnej. Głównym powodem wprowadzenia zakazu kąpieli jest fala przekraczająca 70 cm, która przy obecnych prądach stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia pływaków.

Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz zamkniętych kąpielisk:

  • Kąpielisko „Centralna”: Temperatura powietrza wynosi dziś 18°C, a wody 17°C. Wiatr wieje z prędkością 5 m/s. Z powodu wysokich fal kąpiel jest całkowicie zabroniona.
  • Kąpielisko „Fregata”: Podobnie jak w innych punktach, temperatura powietrza to 18°C, wody 17°C, a wiatr osiąga 5 m/s. Wywieszono tu czerwoną flagę z powodu fali powyżej 70 cm.
  • Kąpielisko „Muszla”: Obowiązuje tu zakaz kąpieli z powodu fali przekraczającej 70 cm. Warunki termiczne to 18°C (powietrze) oraz 17°C (woda), przy wietrze 5 m/s.
  • Kąpielisko „Nadbrzeżna”: Warunki są identyczne – temperatura powietrza wynosi 18°C, wody 17°C, wiatr 5 m/s. Kąpielisko jest zamknięte z powodu niebezpiecznych fal.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

W kwestii czystości wody napływają bardzo dobre wieści. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności toksycznych zakwitów sinic. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 13 lipca 2026 roku potwierdziła, że woda w regionie jest w pełni przydatna do kąpieli. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 21 lipca 2026 roku. Choć dzisiejsza czerwona flaga uniemożliwia wejście do morza, warto pamiętać, że ograniczenie to wynika wyłącznie z fizycznego niebezpieczeństwa, jakim są fale, a nie z przyczyn sanitarnych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień w Ustroniu Morskim upływa pod znakiem chłodniejszej aury. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 18°C i temperaturze wody na poziomie 17°C, warunki do plażowania są mało komfortowe. Umiarkowany, ale chłodny wiatr wiejący z prędkością 5 m/s dodatkowo obniża temperaturę odczuwalną. W tak wietrzne dni kluczową zasadą każdego bezpiecznego plażowicza jest bezwzględne respektowanie czerwonej flagi. Nawet jeśli posiada się wysokie umiejętności pływackie, silne prądy wsteczne towarzyszące wysokim falom potrafią wciągnąć człowieka w głąb morza w ułamku sekundy. Należy zawsze stosować się do poleceń ratowników i stawiać własne bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki