Sinice Chłopy 18.07. Czy w Chłopach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-18 12:00

Silny wiatr na Bałtyku i wysokie fale krzyżują plany plażowiczom wypoczywającym w Chłopach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed silnym wiatrem w porywach do 7 stopni w skali Beauforta dla całego południowego wybrzeża. To właśnie te niebezpieczne warunki atmosferyczne sprawiły, że 18 lipca na wszystkich lokalnych kąpieliskach powiewają czerwone flagi, oznaczające bezwzględny zakaz wchodzenia do wody.

Czerwona flaga na wieży ratowniczej przy wzburzonym morzu. O zakazie kąpieli w Chłopach przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Chłopy 18.07. Czy w Chłopach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Niestety, amatorzy morskich kąpieli muszą dziś zmienić swoje plany. Gwałtowne porywy wiatru z kierunków zachodnich generują na naszym odcinku wybrzeża bardzo wysokie i niebezpieczne fale. Ze względów bezpieczeństwa ratownicy podjęli decyzję o zamknięciu obu kąpielisk w Chłopach.

Oto szczegółowy raport dotyczący zamkniętych plaż:

  • Chłopy 208B – kąpielisko jest zamknięte. Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest fala przekraczająca 70 cm. Warunki na miejscu to: temperatura powietrza wynosi 19°C, temperatura wody to 18°C, a prędkość wiatru dochodzi do 8 m/s.
  • Chłopy 214 – kąpielisko jest zamknięte. Tutaj również obowiązuje zakaz kąpieli z powodu fali powyżej 70 cm. Parametry pogodowe są tożsame: temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 18°C oraz wiatr o prędkości 8 m/s.

Wiatr wiejący z prędkością 8 m/s w połączeniu z napływem chłodniejszych mas powietrza sprawia, że temperatura odczuwalna na plaży jest znacznie niższa niż wskazywane przez termometry 19°C. Wysokie fale przybojowe nie tylko utrudniają utrzymanie równowagi, ale mogą gwałtownie wciągnąć w głąb morza, dlatego ratownicy apelują o bezwzględne respektowanie zakazu kąpieli.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dotyczące czystości wody – na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano zakwitu sinic. Woda w obu lokalizacjach jest w pełni bezpieczna pod względem biologicznym.

Oficjalna ocena przydatności wody do kąpieli, przeprowadzona przez odpowiednie służby sanitarne, miała miejsce 14 lipca i potwierdziła doskonałą jakość wody. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 22 lipca. Choć woda jest czysta, to fizyczne warunki na morzu – w postaci wysokiej fali – uniemożliwiają bezpieczną kąpiel. Gdy tylko wiatr osłabnie i fale opadną, plażowicze będą mogli bez przeszkód i obaw o zdrowie korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem dynamicznej, typowo morskiej aury. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody w Bałtyku 18°C. Silny, zachodni wiatr wiejący z prędkością 8 m/s (osiągający w porywach na otwartym morzu znacznie wyższe wartości) stwarza niebezpieczne warunki przy brzegu.

Wychodząc na plażę, zawsze pamiętaj o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli czujesz się świetnym pływakiem, pamiętaj, że żywioł i prądy wsteczne na Bałtyku bywają zdradliwe. Zawsze stosuj się do poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

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