Sinice Chłopy 18.07. Czy w Chłopach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Chłopach dziś zamknięte

Niestety, amatorzy morskich kąpieli muszą dziś zmienić swoje plany. Gwałtowne porywy wiatru z kierunków zachodnich generują na naszym odcinku wybrzeża bardzo wysokie i niebezpieczne fale. Ze względów bezpieczeństwa ratownicy podjęli decyzję o zamknięciu obu kąpielisk w Chłopach.

Oto szczegółowy raport dotyczący zamkniętych plaż:

Chłopy 208B – kąpielisko jest zamknięte . Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest fala przekraczająca 70 cm . Warunki na miejscu to: temperatura powietrza wynosi 19°C , temperatura wody to 18°C , a prędkość wiatru dochodzi do 8 m/s .

– kąpielisko jest . Powodem wywieszenia czerwonej flagi jest . Warunki na miejscu to: temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a prędkość wiatru dochodzi do . Chłopy 214 – kąpielisko jest zamknięte. Tutaj również obowiązuje zakaz kąpieli z powodu fali powyżej 70 cm. Parametry pogodowe są tożsame: temperatura powietrza 19°C, temperatura wody 18°C oraz wiatr o prędkości 8 m/s.

Wiatr wiejący z prędkością 8 m/s w połączeniu z napływem chłodniejszych mas powietrza sprawia, że temperatura odczuwalna na plaży jest znacznie niższa niż wskazywane przez termometry 19°C. Wysokie fale przybojowe nie tylko utrudniają utrzymanie równowagi, ale mogą gwałtownie wciągnąć w głąb morza, dlatego ratownicy apelują o bezwzględne respektowanie zakazu kąpieli.

Sinice w Chłopach? Sprawdzamy sytuację

Mamy bardzo dobre wiadomości dotyczące czystości wody – na monitorowanych kąpieliskach w Chłopach nie odnotowano zakwitu sinic. Woda w obu lokalizacjach jest w pełni bezpieczna pod względem biologicznym.

Oficjalna ocena przydatności wody do kąpieli, przeprowadzona przez odpowiednie służby sanitarne, miała miejsce 14 lipca i potwierdziła doskonałą jakość wody. Kolejne rutynowe badanie zaplanowano na 22 lipca. Choć woda jest czysta, to fizyczne warunki na morzu – w postaci wysokiej fali – uniemożliwiają bezpieczną kąpiel. Gdy tylko wiatr osłabnie i fale opadną, plażowicze będą mogli bez przeszkód i obaw o zdrowie korzystać z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejszy dzień upływa pod znakiem dynamicznej, typowo morskiej aury. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody w Bałtyku 18°C. Silny, zachodni wiatr wiejący z prędkością 8 m/s (osiągający w porywach na otwartym morzu znacznie wyższe wartości) stwarza niebezpieczne warunki przy brzegu.

Wychodząc na plażę, zawsze pamiętaj o złotej zasadzie plażowicza: czerwona flaga oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Nawet jeśli czujesz się świetnym pływakiem, pamiętaj, że żywioł i prądy wsteczne na Bałtyku bywają zdradliwe. Zawsze stosuj się do poleceń ratowników i dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz swoich bliskich.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie