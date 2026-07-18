Sinice Mielno 18.07. Czy w Mielnie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-18 12:04

Z powodu silnego wiatru i wysokich fal, 18 lipca nadmorski wypoczynek w Mielnie będzie wymagał od turystów dużej ostrożności i cierpliwości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na ten dzień ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyku Południowym osiągającym w porywach do 7 stopni w skali Beauforta. Silny żywioł bezpośrednio przełożył się na sytuację na plażach, zmuszając ratowników do wywieszenia czerwonych flag na wszystkich lokalnych kąpieliskach.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Mielno 18.07. Czy w Mielnie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Niestety, amatorzy kąpieli w morzu muszą dziś zmienić swoje plany. Na każdym z monitorowanych kąpielisk w gminie Mielno obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Powodem tej decyzji są wysokie, niebezpieczne fale, których wysokość przekracza 70 cm, generowane przez wiatr wiejący z prędkością 8 m/s.

Do tak trudnych warunków przyczynił się aktywny ośrodek niżowy nad Skandynawią. Silne wiatry i niedawne sztormy, w tym gwałtowny cyklon Bernadette z początku miesiąca, doprowadziły dodatkowo do znacznego ochłodzenia Bałtyku. Obecnie temperatura wody wynosi zaledwie 18°C, co przy temperaturze powietrza na poziomie 19°C nie sprzyjałoby komfortowej kąpieli, nawet gdyby morze było spokojne. Warto jednak podkreślić, że zamknięcie kąpielisk wynika wyłącznie z warunków fizycznych (fale i silny wiatr), a nie ze stanu sanitarno-epidemiologicznego. Ostatnie badania z 14 lipca potwierdziły pełną przydatność wody do kąpieli, a kolejny rutynowy test zaplanowano na 23 lipca.

Czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm powiewa dziś na następujących kąpieliskach:

  • Mielno 216 – woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s.
  • Mielno 218 – woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s.
  • Mielno 219 – woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s.
  • Mielno Floryda – woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s.
  • Mielno Krokus – woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s.
  • Mielno Morska – woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s.
  • Mielno Pionierów – woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla turystów obawiających się letnich plag nadmorskich kurortów mamy bardzo dobrą wiadomość: na monitorowanych kąpieliskach w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć w niektórych rejonach polskiego wybrzeża wysokie temperatury okresowo sprzyjają rozwijaniu się tych organizmów, w Mielnie woda pozostaje całkowicie czysta i bezpieczna pod względem biologicznym. Obecne ochłodzenie wody i silne falowanie dodatkowo uniemożliwiają powstawanie skupisk sinic, co jest świetną prognozą na moment, gdy wiatr wreszcie ucichnie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w pigułce prezentują się następująco:

  • Temperatura powietrza: 19°C
  • Temperatura wody: 18°C
  • Prędkość wiatru: 8 m/s (w porywach do 7 stopni w skali Beauforta na otwartym morzu)
  • Stan morza: mocno wzburzone, fale powyżej 70 cm

Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga to nie sugeria, lecz bezwzględny zakaz. Nawet jeśli z brzegu fale nie wydają się gigantyczne, prądy wsteczne pod powierzchnią mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Zawsze stosuj się do poleceń ratowników WOPR i monitoruj aktualne komunikaty na kąpieliskach.

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