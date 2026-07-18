Sinice Mielno 18.07. Czy w Mielnie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Uwaga! Wszystkie kąpieliska w Mielnie dziś zamknięte

Niestety, amatorzy kąpieli w morzu muszą dziś zmienić swoje plany. Na każdym z monitorowanych kąpielisk w gminie Mielno obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Powodem tej decyzji są wysokie, niebezpieczne fale, których wysokość przekracza 70 cm, generowane przez wiatr wiejący z prędkością 8 m/s.

Do tak trudnych warunków przyczynił się aktywny ośrodek niżowy nad Skandynawią. Silne wiatry i niedawne sztormy, w tym gwałtowny cyklon Bernadette z początku miesiąca, doprowadziły dodatkowo do znacznego ochłodzenia Bałtyku. Obecnie temperatura wody wynosi zaledwie 18°C, co przy temperaturze powietrza na poziomie 19°C nie sprzyjałoby komfortowej kąpieli, nawet gdyby morze było spokojne. Warto jednak podkreślić, że zamknięcie kąpielisk wynika wyłącznie z warunków fizycznych (fale i silny wiatr), a nie ze stanu sanitarno-epidemiologicznego. Ostatnie badania z 14 lipca potwierdziły pełną przydatność wody do kąpieli, a kolejny rutynowy test zaplanowano na 23 lipca.

Czerwona flaga z powodu fal powyżej 70 cm powiewa dziś na następujących kąpieliskach:

Mielno 216 – woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s.

– woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s. Mielno 218 – woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s.

– woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s. Mielno 219 – woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s.

– woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s. Mielno Floryda – woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s.

– woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s. Mielno Krokus – woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s.

– woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s. Mielno Morska – woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s.

– woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s. Mielno Pionierów – woda czysta (badanie z 14/07), temperatura powietrza: 19°C, woda: 18°C, wiatr: 8 m/s.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Dla turystów obawiających się letnich plag nadmorskich kurortów mamy bardzo dobrą wiadomość: na monitorowanych kąpieliskach w Mielnie nie odnotowano zakwitu sinic. Choć w niektórych rejonach polskiego wybrzeża wysokie temperatury okresowo sprzyjają rozwijaniu się tych organizmów, w Mielnie woda pozostaje całkowicie czysta i bezpieczna pod względem biologicznym. Obecne ochłodzenie wody i silne falowanie dodatkowo uniemożliwiają powstawanie skupisk sinic, co jest świetną prognozą na moment, gdy wiatr wreszcie ucichnie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki pogodowe w pigułce prezentują się następująco:

Temperatura powietrza: 19°C

19°C Temperatura wody: 18°C

18°C Prędkość wiatru: 8 m/s (w porywach do 7 stopni w skali Beauforta na otwartym morzu)

8 m/s (w porywach do 7 stopni w skali Beauforta na otwartym morzu) Stan morza: mocno wzburzone, fale powyżej 70 cm

Pamiętajmy o złotej zasadzie każdego plażowicza: czerwona flaga to nie sugeria, lecz bezwzględny zakaz. Nawet jeśli z brzegu fale nie wydają się gigantyczne, prądy wsteczne pod powierzchnią mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Zawsze stosuj się do poleceń ratowników WOPR i monitoruj aktualne komunikaty na kąpieliskach.

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