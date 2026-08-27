Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 27.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-27 13:09

Po niedawnym sztormowym załamaniu pogody nad polskim morzem, nad Bałtyk powrócił stabilny układ wysokiego ciśnienia, który przyniósł upragniony spokój i mnóstwo słońca. W czwartek, 27 sierpnia, plażowicze w Rewalu mogą w pełni cieszyć się urokami lata, ponieważ wszystkie lokalne kąpieliska są otwarte i bezpieczne dla miłośników morskich kąpieli.

Drewniana wieża ratownika z białą flagą na plaży w Rewalu. O warunkach nad Bałtykiem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 27.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Ciepły i słoneczny wyż, który zdominował aurę w całej Polsce, przyniósł na zachodniopomorskie wybrzeże idealne warunki do plażowania. Wszystkie cztery oficjalne kąpieliska w gminie Rewal są dziś w pełni dostępne dla turystów, a ratownicy nie odnotowali żadnych zagrożeń wymagających wywieszenia czerwonej flagi.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach (stan na 27 sierpnia 2026):

  • Kąpielisko Rewal 2 – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C, natomiast woda w Bałtyku ma 19°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością 4 m/s sprzyja spokojnemu wypoczynkowi.
  • Kąpielisko Rewal Centrum – woda spełnia wszelkie normy sanitarne (badanie z 21 sierpnia). Warunki termiczne są identyczne: temperatura powietrza to 21°C, wody 19°C, a wiatr osiąga prędkość zaledwie 4 m/s.
  • Kąpielisko Rewal plaża wschodnia – kąpielisko w pełni otwarte, z wodą przydatną do kąpieli (ocena z 21 sierpnia). Plażowicze zastaną tu temperaturę powietrza na poziomie 21°C, wodę o temperaturze 19°C oraz łagodny wiatr 4 m/s.
  • Kąpielisko Rewal plaża zachodnia – woda czysta i bezpieczna (ocena z 21 sierpnia). Termometry wskazują 21°C w cieniu, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

Dzięki powrotowi słonecznej aury i wyciszeniu się morza po sztormie sprzed kilku dni, warunki są wprost wymarzone dla rodzin z dziećmi oraz osób szukających relaksu nad wodą.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewalu nie odnotowano zakwitu sinic. Przeprowadzone 21 sierpnia oficjalne badania jakości wody potwierdziły, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli na wszystkich czterech plażach. Brak gwałtownych prądów i stabilny wiatr zapobiegają kumulowaniu się osadów organicznych przy brzegu, dzięki czemu turyści mogą w pełni bezpiecznie korzystać z uroków morskiej toni.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Końcówka sierpnia przynosi nam prawdziwy powrót letniej sielanki. Przy temperaturze powietrza sięgającej 21°C i temperaturze wody na poziomie 19°C, a także przy słabym wietrze wynoszącym 4 m/s, warunki w Rewalu są po prostu znakomite. Pamiętajmy jednak, że pogoda nad morzem potrafi ulec zmianie w mgnieniu oka. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest uważne obserwowanie masztów ratowniczych – brak flagi lub flaga biała gwarantują bezpieczne wejście do wody, podczas gdy flaga czerwona to bezwzględny zakaz kąpieli. Zawsze słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o wspólne bezpieczeństwo!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki