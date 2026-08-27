Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Ciepły i słoneczny wyż, który zdominował aurę w całej Polsce, przyniósł na zachodniopomorskie wybrzeże idealne warunki do plażowania. Wszystkie cztery oficjalne kąpieliska w gminie Rewal są dziś w pełni dostępne dla turystów, a ratownicy nie odnotowali żadnych zagrożeń wymagających wywieszenia czerwonej flagi.

Oto szczegółowe warunki na poszczególnych kąpieliskach (stan na 27 sierpnia 2026):

Kąpielisko Rewal 2 – woda przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi przyjemne 21°C , natomiast woda w Bałtyku ma 19°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością 4 m/s sprzyja spokojnemu wypoczynkowi.

– woda przydatna do kąpieli (ocena z 21 sierpnia). Temperatura powietrza wynosi przyjemne , natomiast woda w Bałtyku ma . Słaby wiatr wiejący z prędkością sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Kąpielisko Rewal Centrum – woda spełnia wszelkie normy sanitarne (badanie z 21 sierpnia). Warunki termiczne są identyczne: temperatura powietrza to 21°C , wody 19°C , a wiatr osiąga prędkość zaledwie 4 m/s .

– woda spełnia wszelkie normy sanitarne (badanie z 21 sierpnia). Warunki termiczne są identyczne: temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga prędkość zaledwie . Kąpielisko Rewal plaża wschodnia – kąpielisko w pełni otwarte, z wodą przydatną do kąpieli (ocena z 21 sierpnia). Plażowicze zastaną tu temperaturę powietrza na poziomie 21°C , wodę o temperaturze 19°C oraz łagodny wiatr 4 m/s .

– kąpielisko w pełni otwarte, z wodą przydatną do kąpieli (ocena z 21 sierpnia). Plażowicze zastaną tu temperaturę powietrza na poziomie , wodę o temperaturze oraz łagodny wiatr . Kąpielisko Rewal plaża zachodnia – woda czysta i bezpieczna (ocena z 21 sierpnia). Termometry wskazują 21°C w cieniu, woda ma 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.

Dzięki powrotowi słonecznej aury i wyciszeniu się morza po sztormie sprzed kilku dni, warunki są wprost wymarzone dla rodzin z dziećmi oraz osób szukających relaksu nad wodą.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

To doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych glonów. Na monitorowanych kąpieliskach w Rewalu nie odnotowano zakwitu sinic. Przeprowadzone 21 sierpnia oficjalne badania jakości wody potwierdziły, że woda jest w pełni przydatna do kąpieli na wszystkich czterech plażach. Brak gwałtownych prądów i stabilny wiatr zapobiegają kumulowaniu się osadów organicznych przy brzegu, dzięki czemu turyści mogą w pełni bezpiecznie korzystać z uroków morskiej toni.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Końcówka sierpnia przynosi nam prawdziwy powrót letniej sielanki. Przy temperaturze powietrza sięgającej 21°C i temperaturze wody na poziomie 19°C, a także przy słabym wietrze wynoszącym 4 m/s, warunki w Rewalu są po prostu znakomite. Pamiętajmy jednak, że pogoda nad morzem potrafi ulec zmianie w mgnieniu oka. Złotą zasadą każdego odpowiedzialnego turysty jest uważne obserwowanie masztów ratowniczych – brak flagi lub flaga biała gwarantują bezpieczne wejście do wody, podczas gdy flaga czerwona to bezwzględny zakaz kąpieli. Zawsze słuchajmy poleceń ratowników i dbajmy o wspólne bezpieczeństwo!

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