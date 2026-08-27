Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają

Warunki na całym pobierowskim wybrzeżu są dziś wyjątkowo stabilne i sprzyjają bezpiecznej zabawie w wodzie. Na żadnym z kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że ratownicy zezwalają na kąpiel. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych stanowiskach:

Kąpielisko Pobierowo Centrum: woda jest w pełni przydatna do kąpieli , temperatura powietrza wynosi 21°C , temperatura wody to 19°C , a wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s .

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woda jest , temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr osiąga . Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2: woda jest przydatna do kąpieli , temperatura powietrza wynosi 21°C , temperatura wody to 19°C , a wiatr wieje z prędkością 4 m/s .

woda jest , temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia: woda jest przydatna do kąpieli , temperatura powietrza wynosi 21°C , temperatura wody to 19°C , a wiatr osiąga 4 m/s .

woda jest , temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr osiąga . Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2: woda jest przydatna do kąpieli , temperatura powietrza wynosi 21°C , temperatura wody to 19°C , a wiatr wieje z prędkością 4 m/s .

woda jest , temperatura powietrza wynosi , temperatura wody to , a wiatr wieje z prędkością . Kąpielisko Pobierowo 2: woda jest przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr osiąga 4 m/s.

Plażowicze mogą w pełni korzystać z uroków Pobierowa. Oprócz tradycyjnego wygrzewania się na piasku, warto wybrać się na spacer i przetestować nowe zejście na plażę przy ul. Mickiewicza, które dzięki nowoczesnej windzie oraz pochylni jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i rodzin z wózkami dziecięcymi.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia kąpielisk – na żadnej z monitorowanych plaż w Pobierowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody przeprowadzona przez służby sanitarne potwierdza, że woda jest całkowicie czysta i bezpieczna. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli na całym tutejszym wybrzeżu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Pobierowie są idealne na udany relaks – temperatura powietrza sięgająca 21°C w połączeniu z bardzo łagodnym wiatrem o prędkości 4 m/s gwarantuje przyjemny czas spędzony nad wodą. Choć temperatura Bałtyku wynosi 19°C i może wydawać się nieco orzeźwiająca, stanowi wspaniałą ochłodę w słoneczny dzień. Pamiętajmy jednak o najważniejszej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosujmy się do zaleceń ratowników WOPR. Bezpieczeństwo nad wodą zależy również od nas!

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