Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 27.08? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-08-27 13:07

Koniec sierpnia przynosi wyśmienite warunki do wypoczynku na wybrzeżu rewalskim, a sprzyjający wiatr i przyjemna temperatura zachęcają do morskich kąpieli. 27 sierpnia wszystkie plaże w Pobierowie są w pełni otwarte dla wczasowiczów, a jakość wody w kąpieliskach nie budzi żadnych zastrzeżeń. To doskonały moment na urlop, zwłaszcza że miasto w tym sezonie przyciąga nowymi inwestycjami, takimi jak nowoczesne, oświetlone wejście na plażę przy ulicy Mickiewicza.

Drewniana wieża ratownika z powiewającą białą flagą na pustej plaży w Pobierowie. O pogodzie przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 27.08? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają

Warunki na całym pobierowskim wybrzeżu są dziś wyjątkowo stabilne i sprzyjają bezpiecznej zabawie w wodzie. Na żadnym z kąpielisk nie wywieszono czerwonej flagi, co oznacza, że ratownicy zezwalają na kąpiel. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych stanowiskach:

  • Kąpielisko Pobierowo Centrum: woda jest w pełni przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z łagodną prędkością 4 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia: woda jest przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr osiąga 4 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2: woda jest przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia: woda jest przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr osiąga 4 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2: woda jest przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr wieje z prędkością 4 m/s.
  • Kąpielisko Pobierowo 2: woda jest przydatna do kąpieli, temperatura powietrza wynosi 21°C, temperatura wody to 19°C, a wiatr osiąga 4 m/s.

Plażowicze mogą w pełni korzystać z uroków Pobierowa. Oprócz tradycyjnego wygrzewania się na piasku, warto wybrać się na spacer i przetestować nowe zejście na plażę przy ul. Mickiewicza, które dzięki nowoczesnej windzie oraz pochylni jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i rodzin z wózkami dziecięcymi.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia kąpielisk – na żadnej z monitorowanych plaż w Pobierowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnia oficjalna ocena jakości wody przeprowadzona przez służby sanitarne potwierdza, że woda jest całkowicie czysta i bezpieczna. Można więc bez obaw korzystać z uroków morskich kąpieli na całym tutejszym wybrzeżu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Pobierowie są idealne na udany relaks – temperatura powietrza sięgająca 21°C w połączeniu z bardzo łagodnym wiatrem o prędkości 4 m/s gwarantuje przyjemny czas spędzony nad wodą. Choć temperatura Bałtyku wynosi 19°C i może wydawać się nieco orzeźwiająca, stanowi wspaniałą ochłodę w słoneczny dzień. Pamiętajmy jednak o najważniejszej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze sprawdzajmy kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosujmy się do zaleceń ratowników WOPR. Bezpieczeństwo nad wodą zależy również od nas!

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata
Pytanie 1 z 10
Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to...
Wakacje bez stresu
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki