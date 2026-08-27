Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu zapraszają

Po niedawnych alertach pogodowych i silnym wietrze, który dał się we znaki plażowiczom w miniony weekend, sytuacja na wybrzeżu całkowicie się ustabilizowała. Dzisiejsze pomiary z 27 sierpnia potwierdzają, że we wszystkich wyznaczonych strefach w Niechorzu panują bezpieczne i bardzo stabilne warunki do rekreacji. Nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy, a na masztach nie ma żadnych czerwonych flag, co oznacza zielone światło dla miłośników pływania. Oto szczegółowe parametry na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Niechorze Centrum – temperatura powietrza wynosi 21°C , wody 19°C , a wiatr wieje z prędkością 4 m/s . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli.

– temperatura powietrza wynosi , wody , a wiatr wieje z prędkością . Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli. Kąpielisko Niechorze 2 – powietrze ma komfortowe 21°C , woda w Bałtyku osiąga 19°C , a prędkość wiatru to łagodne 4 m/s .

– powietrze ma komfortowe , woda w Bałtyku osiąga , a prędkość wiatru to łagodne . Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia – temperatura powietrza wynosi 21°C , wody 19°C , przy spokojnym wietrze 4 m/s .

– temperatura powietrza wynosi , wody , przy spokojnym wietrze . Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia – warunki są identyczne: temperatura powietrza to 21°C , wody 19°C , a wiatr osiąga prędkość 4 m/s .

– warunki są identyczne: temperatura powietrza to , wody , a wiatr osiąga prędkość . Niechorze plaża zachodnia 2 – tu również możemy liczyć na doskonałe warunki: 21°C w powietrzu, 19°C w wodzie oraz wiatr wiejący z prędkością 4 m/s.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się uciążliwych zakwitów bakterii – na monitorowanych kąpieliskach w Niechorzu nie odnotowano obecności sinic. Oficjalne analizy próbek wody potwierdzają jej pełną przydatność do kąpieli we wszystkich lokalizacjach. Choć w cieplejszych okresach lata sinice potrafią błyskawicznie pojawiać się i znikać wraz ze zmianą kierunku wiatru i prądów wodnych, to obecnie stan wody jest bez zarzutu, co pozwala na bezpieczne korzystanie z uroków Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Niechorzu sprzyja umiarkowanemu wypoczynkowi – temperatura powietrza wynosi komfortowe 21°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 19°C. Przy słabym wietrze wiejącym z prędkością 4 m/s, odczuwalna temperatura na plaży jest bardzo przyjemna. Choć prognozy długoterminowe zapowiadają nadchodzące fronty deszczowe i burze w kolejnych dniach, dzisiejszy dzień warto maksymalnie wykorzystać na relaks. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy sprawdzić kolor flagi powiewającej na stanowisku ratowników i bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Bezpieczeństwo nad wodą jest zawsze na pierwszym miejscu!

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