Sinice Rewal. Czy w Rewalu można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Po okresie silnego wiatru i niebezpiecznych prądów wstecznych, które zdominowały początek miesiąca i doprowadziły do masowego zamykania plaż na całym wybrzeżu, warunki nad Bałtykiem uległy znacznej poprawie. Na wszystkich monitorowanych plażach w gminie Rewal powiewają dziś białe flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni bezpieczne. Ratownicy bacznie czuwają nad bezpieczeństwem wypoczywających, a parametry wody zachęcają do morskich kąpieli.

Oto szczegółowy wykaz otwartych kąpielisk oraz warunków panujących na nich 13 lipca:

Kąpielisko Rewal 2: OTWARTE . Warunki sprzyjają rekreacji – temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 18°C, a wiatr osiąga prędkość 7 m/s. Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli.

. Warunki sprzyjają rekreacji – temperatura powietrza wynosi 19°C, woda ma 18°C, a wiatr osiąga prędkość 7 m/s. Woda jest w pełni bezpieczna i przydatna do kąpieli. Kąpielisko Rewal Centrum: OTWARTE . Centralna plaża zaprasza temperaturą powietrza 19°C i wody 18°C. Prędkość wiatru wynosi 7 m/s. Oficjalne badania potwierdzają doskonałą jakość wody.

. Centralna plaża zaprasza temperaturą powietrza 19°C i wody 18°C. Prędkość wiatru wynosi 7 m/s. Oficjalne badania potwierdzają doskonałą jakość wody. Kąpielisko Rewal plaża wschodnia: OTWARTE . Temperatura powietrza to 19°C, natomiast temperatura wody wynosi 18°C przy wietrze o sile 7 m/s. Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych do kąpieli.

. Temperatura powietrza to 19°C, natomiast temperatura wody wynosi 18°C przy wietrze o sile 7 m/s. Brak jakichkolwiek przeciwwskazań sanitarnych do kąpieli. Kąpielisko Rewal plaża zachodnia: OTWARTE. Zachodnia część plaży również oferuje temperaturę powietrza 19°C, wody 18°C oraz wiatr o prędkości 7 m/s. Woda jest czysta i bezpieczna dla kąpiących się.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Pojawienie się uciążliwych zakwitów w upalne dni potrafi nagle pokrzyżować urlopowe plany. Na szczęście na żadnym z monitorowanych kąpielisk w gminie Rewal nie odnotowano obecności sinic. Woda we wszystkich lokalizacjach jest czysta, przejrzysta i całkowicie wolna od niebezpiecznych mikroorganizmów. Chociaż wysokie temperatury w innych częściach kraju mogą sprzyjać namnażaniu się bakterii, zachodniopomorskie plaże pod tym względem pozostają w pełni bezpieczne. Można bez obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Obecna aura w Rewalu to idealny kompromis dla osób, które nie przepadają za męczącymi upałami. Temperatura powietrza wynosząca 19°C w połączeniu z umiarkowanym wiatrem o prędkości 7 m/s zapewnia doskonałe warunki do aktywnego plażowania i spacerów. Bałtyk o temperaturze 18°C pozwala na przyjemne orzeźwienie. Bezpieczeństwo nad wodą zależy jednak przede wszystkim od odpowiedzialności samych wypoczywających. Sytuacja na morzu bywa bardzo dynamiczna i może ulec zmianie w zaledwie kilka godzin. Złotą zasadą każdego plażowicza jest bezwzględne przestrzeganie koloru wywieszonej flagi oraz stosowanie się do poleceń ratowników. Jeśli na kąpielisku pojawi się czerwona flaga, pod żadnym pozorem nie należy wchodzić do wody – to zakaz, który bezpośrednio chroni ludzkie życie.

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