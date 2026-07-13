Sinice Niechorze. Czy w Niechorzu można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu zapraszają
Po niedawnych zmaganiach z porywistym wiatrem, który w pierwszej połowie lipca mocno dawał się we znaki wczasowiczom na całym wybrzeżu, przyszedł czas na zasłużone uspokojenie aury. Najnowsze odczyty z 13 lipca potwierdzają, że we wszystkich pięciu strefach rekreacyjnych w Niechorzu woda została oficjalnie sklasyfikowana jako w pełni przydatna do kąpieli, a brak czerwonych flag oznacza, że plaże są otwarte dla wszystkich chętnych. Oto szczegółowe zestawienie dostępnych plaż wraz z aktualnymi parametrami:
- Kąpielisko Niechorze Centrum – woda o temperaturze 18°C i powietrze o temperaturze 19°C tworzą stabilne warunki do rekreacji; wiatr wieje z prędkością 7 m/s.
- Kąpielisko Niechorze 2 – stabilne warunki termiczne i wietrzne (temperatura wody 18°C, powietrza 19°C, wiatr 7 m/s).
- Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia – idealne miejsce na odpoczynek z temperaturą wody wynoszącą 18°C oraz powietrzem o temperaturze 19°C przy wietrze 7 m/s.
- Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia – zaprasza plażowiczów do wody o temperaturze 18°C (powietrze 19°C, wiatr 7 m/s).
- Niechorze plaża zachodnia 2 – oferuje dokładnie takie same, bezpieczne parametry (woda 18°C, powietrze 19°C, wiatr 7 m/s).
Warto pamiętać, że jeszcze kilka dni temu porywisty wiatr i wysokie fale utrudniały wypoczynek na Pomorzu Zachodnim, jednak dzisiejsze, spokojniejsze warunki sprzyjają bezpiecznej zabawie nad brzegiem morza.
Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację
Mamy doskonałe informacje dla wszystkich obawiających się nagłego zakwitu sinic, które o tej porze roku potrafią skutecznie pokrzyżować wakacyjne plany. Na monitorowanych kąpieliskach w Niechorzu nie odnotowano żadnych śladów zakwitu sinic. Oficjalne komunikaty sanitarne potwierdzają, że woda jest czysta i całkowicie bezpieczna pod tym względem. Choć wysokie temperatury w innych częściach kraju sprzyjają namnażaniu się cyjanobakterii, otwarty Bałtyk w okolicach Niechorza pozostaje wolny od tego problemu, gwarantując komfortowy i bezpieczny wypoczynek.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsza aura w Niechorzu sprzyja spacerom i umiarkowanemu plażowaniu. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w Bałtyku osiągnęła 18°C. Choć wiatr wiejący z prędkością 7 m/s może potęgować uczucie chłodu po wyjściu z wody, to stabilne warunki zachęcają do rekreacji. Pamiętajmy jednak, że sytuacja nad morzem bywa dynamiczna. Złota zasada każdego plażowicza brzmi: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym i bezwzględnie stosuj się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach. Bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich jest zawsze na pierwszym miejscu!