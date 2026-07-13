Sinice Pobierowo. Czy w Pobierowie można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają

To znakomity poniedziałek dla wszystkich wypoczywających w tym urokliwym kurorcie. Po trudnym początku miesiąca, kiedy to silny wiatr i niebezpieczne prądy wsteczne zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag na niemal całym wybrzeżu, sytuacja w Pobierowie uległa zdecydowanej poprawie. Obecnie na żadnym z tutejszych kąpielisk nie obowiązuje zakaz kąpieli, a woda w Bałtyku jest w pełni bezpieczna.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Pobierowie:

Kąpielisko Pobierowo Centrum: Kąpielisko jest w pełni otwarte . Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w morzu osiągnęła przyjemne 18°C. Wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Ostatnie badania potwierdzają, że jakość wody pozwala na bezpieczną kąpiel.

Kąpielisko jest w pełni . Temperatura powietrza wynosi 19°C, a woda w morzu osiągnęła przyjemne 18°C. Wiatr wieje z prędkością 7 m/s. Ostatnie badania potwierdzają, że jakość wody pozwala na bezpieczną kąpiel. Kąpielisko Pobierowo 2: Warunki są bardzo stabilne. Plaża zaprasza do wypoczynku przy temperaturze powietrza 19°C i wody 18°C. Wiatr umiarkowany (7 m/s), flaga nie została wywieszona, co oznacza zielone światło dla kąpiących się.

Warunki są bardzo stabilne. Plaża zaprasza do wypoczynku przy temperaturze powietrza 19°C i wody 18°C. Wiatr umiarkowany (7 m/s), flaga nie została wywieszona, co oznacza zielone światło dla kąpiących się. Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2: Idealne miejsce na relaks. Woda o temperaturze 18°C oraz rześkie powietrze (19°C) tworzą dobre warunki dla miłośników morskich kąpieli przy wietrze wiejącym z prędkością 7 m/s.

Idealne miejsce na relaks. Woda o temperaturze 18°C oraz rześkie powietrze (19°C) tworzą dobre warunki dla miłośników morskich kąpieli przy wietrze wiejącym z prędkością 7 m/s. Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia: Ten punkt na mapie Pobierowa również gwarantuje bezpieczną zabawę w wodzie. Termometry wskazują 19°C w powietrzu, a Bałtyk ma 18°C. Wiatr o sile 7 m/s nie stanowi zagrożenia.

Ten punkt na mapie Pobierowa również gwarantuje bezpieczną zabawę w wodzie. Termometry wskazują 19°C w powietrzu, a Bałtyk ma 18°C. Wiatr o sile 7 m/s nie stanowi zagrożenia. Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2: Podobnie jak na pozostałych kąpieliskach, również tutaj możemy bezpiecznie wejść do wody. Wszystkie parametry są stabilne: powietrze 19°C, woda 18°C, a wiatr wieje z prędkością 7 m/s.

Co ciekawe, uspokojenie aury i powrót do bezpiecznych warunków nad morzem pozwoliły także na ponowne otwarcie zewnętrznych atrakcji wodnych w gigantycznym, niedawno otwartym Hotelu Gołębiewski w Pobierowie, które wcześniej również musiały zostać tymczasowo wyłączone z użytku z powodu sztormu. Oznacza to, że turyści w całej miejscowości mogą już bez przeszkód korzystać ze wszystkich uroków lata.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Wielu turystów po gwałtownych zmianach pogody obawia się nagłego zakwitu sinic. Mamy jednak doskonałe wiadomości: na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pobierowie nie odnotowano zakwitu sinic. Ostatnie oficjalne oceny jakości wody przeprowadzone przez służby sanitarne jednoznacznie potwierdzają, że woda jest czysta i w pełni przydatna do kąpieli. Choć gwałtowny początek lipca przyniósł sporo zawirowań pogodowych, wiatr o prędkości 7 m/s skutecznie miesza wodę, zapobiegając powstawaniu niebezpiecznych kożuchów sinicowych.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Pobierowie sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C i temperaturze wody na poziomie 18°C, kąpiel będzie przyjemna i orzeźwiająca. Umiarkowany wiatr wiejący z prędkością 7 m/s sprawia, że na morzu mogą pojawić się niewielkie fale, dlatego kluczowe znaczenie ma zachowanie ostrożności. Jako doświadczony przewodnik przypominam o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze zlokalizuj stanowisko ratowników i sprawdź kolor wywieszonej flagi. Pamiętaj, że brak czerwonej flagi oznacza bezpieczne warunki, ale to Twoja czujność i bezwzględne stosowanie się do zaleceń ratowników są zawsze najlepszym gwarantem bezpiecznego urlopu!

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