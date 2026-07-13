Sinice Pogorzelica. Czy w Pogorzelicy można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-13 15:41

Po niedawnym, gwałtownym sztormie wywołanym przez niż Bernadette, który przetoczył się przez polskie wybrzeże, na plaże wreszcie wraca spokój. Dzisiejsze doniesienia z 13 lipca przynoszą doskonałe wiadomości dla wszystkich przebywających w Pogorzelicy – czerwone flagi zostały opuszczone, a woda na wszystkich kąpieliskach jest w pełni bezpieczna do kąpieli. Warto jednak pamiętać, że niedawne zawirowania pogodowe pozostawiły po sobie wyraźny ślad w postaci chłodniejszego Bałtyku.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Pogorzelicy. O warunkach nad morzem przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Pogorzelica. Czy w Pogorzelicy można się kąpać 13.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają

Po niezwykle trudnym początku miesiąca, kiedy to szalejący na Bałtyku sztorm i silny wiatr zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag na niemal całym wybrzeżu, sytuacja wreszcie uległa poprawie. Choć wiatr wciąż jest odczuwalny, to wszystkie cztery kąpieliska w Pogorzelicy są dziś otwarte i gotowe na przyjęcie urlopowiczów. Trzeba jednak przygotować się na to, że woda jest rześka – głębokie wymieszanie mas wodnych przez niedawny cyklon Bernadette spowodowało nagły spadek jej temperatury na pomorskim wybrzeżu.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych plaż w Pogorzelicy:

  • Kąpielisko Pogorzelica 2: Warunki do kąpieli są dobre, a czerwona flaga nie obowiązuje. Temperatura powietrza wynosi 19°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością 7 m/s, co może generować fale.
  • Kąpielisko Pogorzelica Centrum: Plaża w samym sercu miejscowości zaprasza bezpieczną i czystą wodą. Odnotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 19°C oraz temperaturę wody rzędu 18°C przy wietrze osiągającym 7 m/s.
  • Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia: Idealne miejsce na wypoczynek. Warunki są identyczne – termometry wskazują 19°C w cieniu, woda ma 18°C, a umiarkowany wiatr wieje z prędkością 7 m/s.
  • Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia: Zachodnia część wybrzeża również jest w pełni dostępna dla kąpiących się. Woda jest przydatna do kąpieli, jej temperatura to 18°C, powietrze ogrzało się do 19°C, a prędkość wiatru wynosi 7 m/s.

Wszystkie pomiary zostały zaktualizowane 13 lipca 2026 roku. Choć woda o temperaturze 18°C wymaga krótkiej aklimatyzacji przed wejściem, to brak jakichkolwiek zakazów daje pełną swobodę letniego wypoczynku.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się świetne informacje dla wszystkich, którzy obawiają się nagłego zamknięcia plaż z powodu uciążliwych organizmów. Na monitorowanych kąpieliskach w Pogorzelicy nie odnotowano zakwitu sinic, a woda została oceniona jako w pełni przydatna do kąpieli. Co więcej, chłodniejsza woda w tej części Bałtyku oraz silne mieszanie prądów po minionym sztormie skutecznie powstrzymują rozwój fitoplanktonu. Podczas gdy w osłoniętych zatokach sinice mogą dawać o sobie znać, otwarte morze w okolicach Pogorzelicy pozostaje od nich całkowicie wolne. Można więc bez obaw korzystać z morskich kąpieli, ciesząc się czystym i bezpiecznym Bałtykiem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Pogorzelicy to klasyczne, rześkie polskie lato. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 19°C i temperaturze wody na poziomie 18°C, kluczowym czynnikiem wpływającym na odczuwanie chłodu jest wiatr wiejący z prędkością 7 m/s. Taki podmuch może powodować powstawanie fal oraz niebezpiecznych prądów wstecznych, dlatego niezwykle ważne jest zachowanie czujności. Warto pamiętać o złotej zasadzie plażowicza: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet jeśli rano plaża była otwarta, warunki na morzu potrafią zmienić się w mgnieniu oka, a bezpieczeństwo powinno być zawsze na pierwszym miejscu.

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