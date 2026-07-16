Sinice Rewal 16.07. Czy w Rewalu można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-16 15:17

Po gwałtownym sztormie, który w ostatnich dniach nawiedził polskie wybrzeże z wiatrem dochodzącym do 120 km/h, sytuacja nad morzem wreszcie się ustabilizowała. Dziś, 16 lipca, turyści wypoczywający w Rewalu mogą odetchnąć z ulgą i bez obaw planować bezpieczne plażowanie. Na wszystkich lokalnych kąpieliskach panują znakomite warunki do kąpieli, a spokojna woda zachęca do aktywnego wypoczynku.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Rewal 16.07. Czy w Rewalu można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Rewalu zapraszają

Po niedawnym załamaniu pogody, którego symbolem stał się m.in. morświn wyrzucony przez fale na plażę między Rewalem a Trzęsaczem, Bałtyk całkowicie się uspokoił. Dziś nadmorski wiatr niemal zupełnie ustał, a tafla wody jest płaska i bezpieczna dla kąpiących się. Wszystkie cztery strzeżone kąpieliska w Rewalu są w pełni otwarte, a ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do wchodzenia do wody.

Oto szczegółowy raport z rewalskich plaż:

  • Kąpielisko Rewal 2 – woda jest przydatna do kąpieli (ostatnia ocena czystości wody odbyła się 14 lipca, a kolejne badanie zaplanowano na 20 lipca). Temperatura powietrza wynosi 21°C, a wody 18°C. Wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s.
  • Kąpielisko Rewal Centrum – jakość wody została oceniona pozytywnie 14 lipca. Warunki na plaży są idealne: temperatura powietrza to 21°C, temperatura wody wynosi 18°C, a wiatr ma prędkość 1 m/s.
  • Kąpielisko Rewal plaża wschodnia – woda spełnia wszystkie normy sanitarne. Temperatura powietrza osiąga 21°C, wody 18°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) gwarantuje brak fal.
  • Kąpielisko Rewal plaża zachodnia – woda jest w pełni bezpieczna dla kąpiących się. Warunki są identyczne jak na pozostałych kąpieliskach: temperatura powietrza to 21°C, temperatura wody wynosi 18°C, a prędkość wiatru to 1 m/s.

Sinice w Rewalu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawiających się nagłego zakwitu glonów na plażach czekają znakomite wiadomości – na monitorowanych kąpieliskach w Rewalu nie odnotowano obecności sinic. Całe otwarte polskie wybrzeże Bałtyku jest obecnie całkowicie wolne od tych mikroorganizmów. Choć sanepid w województwie pomorskim z powodu zanieczyszczeń bakteryjnych musiał zamknąć pojedyncze kąpieliska jeziorne na Kaszubach, w Rewalu woda zachowuje najwyższą jakość i jest w pełni bezpieczna dla zdrowia plażowiczów. Można bez przeszkód korzystać z uroków letnich kąpieli.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Rewalu to prawdziwy prezent dla urlopowiczów po niedawnych sztormach. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C i niemal bezwietrznej pogodzie (wiatr 1 m/s), warunki do relaksu na piasku są znakomite. Woda o temperaturze 18°C jest przyjemnie orzeźwiająca. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie bezpiecznego wypoczynku: zawsze przed wejściem do wody należy sprawdzić kolor flagi na stanowisku ratowniczym oraz bezwzględnie stosować się do poleceń i komunikatów ratowników pełniących dyżur. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być na pierwszym miejscu!

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