Sinice Niechorze 16.07. Czy w Niechorzu można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Niechorzu zapraszają

Dla wszystkich, którzy aktualnie spędzają urlop w tej malowniczej miejscowości, przygotowano doskonałe informacje. Wszystkie oficjalnie monitorowane plaże są otwarte i w pełni bezpieczne. Po burzliwym okresie i silnych wiatrach z ubiegłego tygodnia, wiatr niemal całkowicie ustał, a tafla wody jest wyjątkowo spokojna. Służby sanitarne potwierdziły przydatność wody do kąpieli na podstawie badań przeprowadzonych 15 lipca, co oznacza, że można bez obaw korzystać z letnich uroków Bałtyku.

Oto szczegółowy przegląd warunków na poszczególnych kąpieliskach w Niechorzu:

Kąpielisko Niechorze 2: Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 21°C, natomiast temperatura wody to 18°C. Wieje bardzo łagodny wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s.

Kąpielisko jest otwarte. Temperatura powietrza wynosi 21°C, natomiast temperatura wody to 18°C. Wieje bardzo łagodny wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s. Kąpielisko Niechorze Centrum: Kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne – temperatura powietrza wynosi 21°C, woda ma 18°C, a wiatr osiąga prędkość 1 m/s.

Kąpielisko jest otwarte. Warunki są identyczne – temperatura powietrza wynosi 21°C, woda ma 18°C, a wiatr osiąga prędkość 1 m/s. Kąpielisko Niechorze plaża wschodnia: Kąpielisko jest otwarte. Plażowicze mogą cieszyć się temperaturą powietrza na poziomie 21°C, wodą o temperaturze 18°C oraz niemal bezwietrzną aurą (wiatr 1 m/s).

Kąpielisko jest otwarte. Plażowicze mogą cieszyć się temperaturą powietrza na poziomie 21°C, wodą o temperaturze 18°C oraz niemal bezwietrzną aurą (wiatr 1 m/s). Kąpielisko Niechorze plaża zachodnia: Kąpielisko jest otwarte. Warunki zachęcają do wypoczynku: powietrze 21°C, woda 18°C, a wiatr to tylko łagodne tchnienie o sile 1 m/s.

Kąpielisko jest otwarte. Warunki zachęcają do wypoczynku: powietrze 21°C, woda 18°C, a wiatr to tylko łagodne tchnienie o sile 1 m/s. Niechorze plaża zachodnia 2: Kąpielisko jest otwarte. Ostatni z monitorowanych odcinków oferuje równie komfortowe parametry: temperatura powietrza 21°C, wody 18°C oraz spokojny wiatr 1 m/s.

Sinice w Niechorzu? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu turystów obawa przed nagłym zakwitem sinic jest kluczowym czynnikiem przy wyborze plaży, szczególnie że upały w innych rejonach kraju sprzyjają namnażaniu się tych organizmów. Nadchodzą jednak doskonałe wieści – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Niechorzu nie odnotowano obecności sinic. Sytuacja na całym otwartym wybrzeżu Bałtyku jest obecnie pod tym względem stabilna i bardzo bezpieczna, a woda zachowuje pełną przejrzystość. Plaże w Niechorzu pozostają wolne od niebezpiecznych zakwitów, co pozwala na niczym niezakłóconą, radosną kąpiel.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Niechorzu to kwintesencja bezpiecznego, polskiego lata. Słupki rtęci wskazują przyjemne 21°C w cieniu, a temperatura wody w Bałtyku oscyluje wokół 18°C. Największym atutem jest niemal całkowity brak wiatru (zaledwie 1 m/s), co przekłada się na brak fal i eliminuje ryzyko powstawania niebezpiecznych prądów wstecznych, które potrafią być zdradliwe. Pamiętajmy jednak o złotej zasadzie każdego plażowicza: mimo idealnych parametrów, zawsze przed wejściem do wody należy spojrzeć na maszt ratowniczy i sprawdzić kolor wywieszonej flagi. Brak flagi lub flaga biała to zielone światło do zabawy, ale to ratownicy na miejscu mają ostateczny głos w kwestii naszego bezpieczeństwa.

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