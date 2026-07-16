Sinice Pobierowo 16.07. Czy w Pobierowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-16 15:16

Przeważnie słoneczna pogoda, która zapanowała w połowie lipca, zapewnia doskonałe warunki do wypoczynku nad polskim morzem. Według raportu z 16 lipca, na wszystkich plażach w Pobierowie panują znakomite warunki do bezpiecznej kąpieli. Spokojny Bałtyk i niemal bezwietrzna aura sprzyjają rodzinnemu relaksowi, czyniąc ten letni dzień idealnym na plażowanie.

Drewniana wieża ratownicza z białą flagą na pustej plaży w Pobierowie. O braku sinic przeczytasz na SE Szczecin.
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Pobierowo 16.07. Czy w Pobierowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pobierowie zapraszają

Dla każdego, kto spędza urlop na Pomorzu Zachodnim, przygotowano doskonałe informacje. Wszystkie oficjalnie monitorowane kąpieliska w Pobierowie są dzisiaj otwarte, a woda w nich jest w pełni przydatna do kąpieli. Wyjątkowo sprzyjająca, spokojna pogoda sprawia, że na żadnej z plaż nie wywieszono czerwonej flagi. Słaby wiatr o prędkości zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla wody jest niemal gładka jak stół, co stwarza idealne i bardzo bezpieczne warunki, zwłaszcza dla rodzin z dziećmi.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk w Pobierowie, na których można dziś bezpiecznie zażywać kąpieli:

  • Kąpielisko Pobierowo Centrum: temperatura powietrza wynosi 21°C, a temperatura wody w Bałtyku to przyjemne 18°C. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 14 lipca potwierdziła jej wysoką jakość.
  • Kąpielisko Pobierowo 2: parametry są identyczne – woda ma 18°C, powietrze 21°C, a wiatr wieje z prędkością 1 m/s. Następne badanie wody zaplanowano tu na 20 lipca.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia: zaprasza na bezpieczną kąpiel w wodzie o temperaturze 18°C przy temperaturze otoczenia 21°C.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża wschodnia 2: oferuje równie komfortowe warunki – wiatr 1 m/s i woda o temperaturze 18°C.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia: zachęca do odpoczynku w zachodniej części kurortu, gdzie woda również ma 18°C, a powietrze 21°C.
  • Kąpielisko Pobierowo plaża zachodnia 2: kompletuje listę bezpiecznych miejsc z wodą o temperaturze 18°C i sprzyjającą aurą.

Wszystkie te lokalizacje zostały przebadane pod kątem sanitarnym, a najnowsza ocena przydatności wody gwarantuje brak jakichkolwiek obaw o zdrowie kąpiących się. Kolejne rutynowe badania czystości wody zaplanowano na 20 lipca, co pozwala na spokojny wypoczynek przez najbliższe dni.

Sinice w Pobierowie? Sprawdzamy sytuację

Dla urlopowiczów napływają świetne wiadomości dotyczące obaw o uciążliwe zakwity, które w okresie letnim potrafią pokrzyżować plany wypoczynkowe. Na żadnym z sześciu monitorowanych kąpielisk w Pobierowie nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni przydatna do kąpieli. Służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie, a ostatnia kontrola laboratoryjna z 14 lipca nie wykazała żadnych nieprawidłowości biologicznych ani chemicznych. Oznacza to, że plażowicze mogą bez przeszkód korzystać z uroków Bałtyku na całym obszarze kurortu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Pobierowie przynosi niemal bezwietrzną aurę z wiatrem o sile zaledwie 1 m/s, temperaturę powietrza na poziomie 21°C oraz orzeźwiający Bałtyk o temperaturze 18°C. Choć pogoda zachęca do beztroskiej zabawy, kluczowe jest pamiętanie o najważniejszej zasadzie nad wodą: zawsze należy zwracać uwagę na kolor wywieszonej flagi i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników WOPR. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, ale warunki na morzu mogą się szybko zmienić – odpowiedzialne zachowanie to gwarancja udanego i bezpiecznego urlopu.

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