Sinice Trzęsacz 16.07. Czy w Trzęsaczu można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Trzęsaczu zapraszają

Zarówno główna plaża w Trzęsaczu, jak i jej wschodnia część są dziś w pełni dostępne dla turystów. Nic dziwnego, że ta urokliwa miejscowość jest obecnie uznawana za jedną z najchętniej odwiedzanych nadmorskich wsi na całym Pomorzu Zachodnim. Po burzliwym początku miesiąca, kiedy to fale osiągały niebezpieczne wysokości, sytuacja całkowicie się ustabilizowała. Obecnie panują optymalne warunki do pływania, a ratownicy nie mieli żadnych podstaw do wywieszenia czerwonych flag. Woda została oficjalnie przebadana i jest w pełni bezpieczna.

Oto szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk w dniu dzisiejszym:

Kąpielisko Trzęsacz – plaża jest w pełni otwarta. Temperatura powietrza wynosi komfortowe 21°C , natomiast woda w Bałtyku ma 18°C . Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie 1 m/s . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 14 lipca potwierdziła jej przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 20 lipca.

– plaża jest w pełni otwarta. Temperatura powietrza wynosi komfortowe , natomiast woda w Bałtyku ma . Wiatr jest niemal nieodczuwalny i wieje z prędkością zaledwie . Ostatnia oficjalna ocena czystości wody z 14 lipca potwierdziła jej przydatność do kąpieli, a kolejny test zaplanowano na 20 lipca. Kąpielisko Trzęsacz plaża wschodnia – tutaj warunki są identyczne. Ratownicy zapraszają do bezpiecznej wody o temperaturze 18°C przy temperaturze powietrza na poziomie 21°C. Bardzo słaby wiatr (1 m/s) gwarantuje brak wysokich fal, co sprzyja odpoczynkowi. Badania sanitarne również potwierdzają świetną jakość wody.

Sinice w Trzęsaczu? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich obawiających się sezonowych zakwitów płyną znakomite wiadomości: na monitorowanych kąpieliskach w Trzęsaczu nie odnotowano obecności sinic. Badania laboratoryjne próbek wody pobranych przez inspektorów sanitarnych wykluczyły jakiekolwiek zagrożenie biologiczne. Bałtyk w tym rejonie jest czysty i przejrzysty, co oznacza, że można bez obaw cieszyć się bezpieczną kąpielą i letnim wypoczynkiem.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza aura w Trzęsaczu to idealny kompromis między słońcem a przyjemnym chłodem – 21°C w powietrzu i niemal bezwietrzna pogoda (1 m/s) stwarzają doskonałe warunki do wypoczynku na piasku. Warto jednak pamiętać, że pogoda nad polskim morzem bywa bardzo dynamiczna. Synoptycy już teraz zapowiadają, że po chwilowym ociepleniu, w nadchodzący weekend nad Bałtyk może nadciągnąć kolejny cyklon niosący silny wiatr i letni sztorm. Dlatego pamiętaj o złotej zasadzie plażowicza: przed wejściem do wody zawsze sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowników. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do morza. Bezpieczeństwo wypoczywających jest zawsze na pierwszym miejscu!

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