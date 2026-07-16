Sinice Międzyzdroje 16.07. Czy w Międzyzdrojach można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

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Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Międzyzdrojach zapraszają
Dla wszystkich przebywających w tym popularnym zachodniopomorskim kurorcie mamy znakomite wiadomości. Zarówno wschodnia, jak i zachodnia część plaży przy słynnym molo gwarantują dziś bezpieczne i komfortowe warunki do morskich kąpieli. Woda w Bałtyku jest w pełni przydatna do rekreacji, a brak jakichkolwiek ostrzeżeń czy czerwonych flag oznacza, że z uroków morza można korzystać bez przeszkód. Sprzyja temu nie tylko znakomita pogoda, ale również mnóstwo dodatkowych atrakcji przygotowanych dla turystów na ten tydzień.
Oto szczegółowy raport z poszczególnych stref plażowych w Międzyzdrojach:
- Kąpielisko morskie Międzyzdroje Wschód (920 metrów linii brzegowej na wschód od molo) – panują tu wymarzone warunki do wypoczynku. Temperatura powietrza wynosi przyjemne 23°C, a woda w morzu nagrzała się do komfortowych 19°C. Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 1 m/s sprawia, że tafla wody jest niemal gładka. Woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli.
- Kąpielisko morskie Międzyzdroje Zachód (1086 metrów linii brzegowej na zachód od molo) – zachodnia flanka plaży oferuje identyczne, znakomite parametry. Termometry wskazują tu 23°C w cieniu, woda ma temperaturę 19°C, a niemal bezwietrzna aura (wiatr 1 m/s) sprzyja beztroskiemu pływaniu. Podobnie jak po wschodniej stronie, jakość wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.
Słoneczny czwartek to nie tylko plażowanie. Od rana na turystów czeka mnóstwo atrakcji – na Alei Gwiazd przez cały dzień trwa promocja kuchni włoskiej, a po południu (w godzinach 16:00 – 18:00) w Miejskiej Strefie Aktywności Sportowej na plaży przy zejściu B można wziąć udział w bezpłatnych zajęciach sportowych. Po zejściu z plaży warto wybrać się na spacer w poszukiwaniu nowo odsłoniętych, uroczych rzeźb z cyklu „Mewcia Ewcia”. Wieczorny relaks uwieńczyć może natomiast koncert zespołu Boys, który rozpocznie się o godzinie 20:00 w lokalnym amfiteatrze.
Sinice w Międzyzdrojach? Sprawdzamy sytuację
Wielu wczasowiczów przed wejściem do wody z niepokojem myśli o uciążliwych i niebezpiecznych dla zdrowia zakwitach sinic, które w upalne dni potrafią uprzykrzyć urlop nad Bałtykiem. Mamy jednak bardzo dobre wiadomości – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Międzyzdrojach nie odnotowano obecności tych toksycznych cyjanobakterii. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna. Ratownicy nie zgłaszają żadnych niepokojących objawów w pasie przybrzeżnym, co oznacza, że można bez obaw cieszyć się orzeźwiającymi kąpielami w morzu.
Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza
Dzisiejsze warunki w Międzyzdrojach to prawdziwy synoptyczny majstersztyk: 23°C w powietrzu, przyjemne 19°C w wodzie oraz znikomy wiatr o sile 1 m/s tworzą idealne środowisko do letniej rekreacji. Mimo tak sprzyjającej i bezpiecznej aury, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie każdego odpowiedzialnego urlopowicza. Przed wejściem do wody bezwzględnie sprawdź kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym oraz stosuj się do wszystkich zaleceń i komunikatów służb WOPR. Bezpieczeństwo nad wodą zawsze powinno być naszym najwyższym priorytetem, niezależnie od tego, jak spokojny wydaje się Bałtyk.