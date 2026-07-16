Sinice Darłowo 16.07. Czy w Darłowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Redakcja se.pl
2026-07-16 13:18

Po niedawnych, gwałtownych sztormach i silnym wietrze, które na początku lipca paraliżowały bezpieczną kąpiel w Bałtyku, nadmorskie Darłowo wita turystów doskonałą i stabilną pogodą. Raport z 16 lipca przynosi fantastyczne wieści – woda na wszystkich monitorowanych plażach jest czysta, a spokojne morze sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi.

raport kąpieliskowy - Bałtyk
Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Sinice Darłowo 16.07. Czy w Darłowie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Darłowie zapraszają

Po okresie niespokojnej aury i silnego sztormu, które w ubiegłych tygodniach zmusiły ratowników do wywieszenia czerwonych flag wzdłuż całego wybrzeża, sytuacja w Darłowie uległa pełnej stabilizacji. Wszystkie osiem wyznaczonych stref rekreacji jest dziś w pełni bezpiecznych i otwartych dla plażowiczów. Co ważne, choć w tym sezonie kąpielisko nr 1 w Darłówku Zachodnim jest wyłączone z użytkowania ze względu na trwający remont mola zachodniego, to pozostałe punkty funkcjonują bez najmniejszych przeszkód.

Oto szczegółowy wykaz kąpielisk, na których można dziś bezpiecznie korzystać z morskich kąpieli:

  • Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 1: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s.
  • Kąpielisko Darłówko Wschodnie – kąpielisko nr 2: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s.
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 3: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s.
  • Darłówko Wschodnie - kąpielisko nr 4: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 2: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 3: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 4: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s.
  • Darłówko Zachodnie - kąpielisko numer 5: woda przydatna do kąpieli, temperatura powietrza: 19°C, temperatura wody: 17°C, wiatr: 2 m/s.

Sinice w Darłowie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich, którzy obawiają się letniej plagi zamykającej nadmorskie plaże. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Darłowie nie odnotowano obecności sinic. Woda w Bałtyku na tym obszarze jest w pełni czysta, przejrzysta i bezpieczna dla zdrowia. Służby sanitarne stale trzymają rękę na pulsie, a aktualne pomiary dają pełne zielone światło do radosnego i bezpiecznego pluskania się w morzu.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki meteorologiczne w Darłowie sprzyjają komfortowej rekreacji. Temperatura powietrza osiąga dziś przyjemne 19°C, a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 17°C. Prawie bezwietrzna aura (wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s) sprawia, że na morzu panuje flauta. Pamiętajmy jednak, że morze bywa nieprzewidywalne. Złotą zasadą każdego bezpiecznego urlopu jest bezwzględne stosowanie się do komunikatów ratowników oraz sprawdzanie flagi przed wejściem do wody – biała to bezpieczna kąpiel, a czerwona oznacza kategoryczny zakaz wchodzenia do morza.

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