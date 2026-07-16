Sinice Dąbki. Czy w Dąbkach można się kąpać 16.07? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Dąbkach zapraszają

Po ubiegłotygodniowych zawirowaniach pogodowych i zakazach kąpieli wywołanych przez silny wiatr oraz wysokie fale, sytuacja w Dąbkach uległa diametralnej poprawie. Dzisiejsze pomiary wskazują na pełne bezpieczeństwo na wszystkich strzeżonych plażach. Ratownicy nie wywiesili czerwonych flag, co oznacza zielone światło dla wszystkich miłośników morskich kąpieli. Oto szczegółowe warunki na poszczególnych plażach:

Dąbki Wschód – kąpielisko I: Idealne miejsce na relaks. Temperatura powietrza wynosi 21°C , a woda ma orzeźwiające 18°C . Niemal bezwietrzna aura (wiatr zaledwie 2 m/s ) gwarantuje spokojną taflę morza. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z 10 lipca, a kolejny test zaplanowano na 21 lipca.

Idealne miejsce na relaks. Temperatura powietrza wynosi , a woda ma orzeźwiające . Niemal bezwietrzna aura (wiatr zaledwie ) gwarantuje spokojną taflę morza. Woda została oceniona jako przydatna do kąpieli podczas badania z 10 lipca, a kolejny test zaplanowano na 21 lipca. Dąbki Wschód – kąpielisko II: Oferuje identyczne, bardzo stabilne warunki – 21°C w cieniu, woda o temperaturze 18°C i minimalny ruch powietrza ( 2 m/s ). Jakość wody pozostaje bez zarzutu (oficjalna ocena z 10 lipca, następne badanie 21 lipca).

Oferuje identyczne, bardzo stabilne warunki – w cieniu, woda o temperaturze i minimalny ruch powietrza ( ). Jakość wody pozostaje bez zarzutu (oficjalna ocena z 10 lipca, następne badanie 21 lipca). Dąbki Zachód – kąpielisko I: Doskonała opcja na zachodniej stronie uzdrowiska. Termometry wskazują 21°C w powietrzu i 18°C w wodzie. Delikatny wietrzyk 2 m/s sprawia, że na plaży panuje przyjemny spokój. Czystość wody potwierdzona badaniem z 10 lipca (kolejne 21 lipca).

Doskonała opcja na zachodniej stronie uzdrowiska. Termometry wskazują w powietrzu i w wodzie. Delikatny wietrzyk sprawia, że na plaży panuje przyjemny spokój. Czystość wody potwierdzona badaniem z 10 lipca (kolejne 21 lipca). Dąbki Zachód – kąpielisko II: To kąpielisko zaskakuje dzisiaj niezwykle ciekawym rozkładem temperatur. Woda jest tu wyjątkowo ciepła i ma aż 21°C, podczas gdy temperatura powietrza wynosi 18°C. Przy słabym wietrze 2 m/s to doskonała okazja do ogrzania się w morskich falach. Stan sanitarny wody jest w pełni zadowalający (badanie z 10 lipca, następne 21 lipca).

Sinice w Dąbkach? Sprawdzamy sytuację

Dla wszystkich planujących wypoczynek w urokliwym uzdrowisku Dąbki mamy doskonałe wiadomości. Choć w ubiegłych tygodniach gdzieniegdzie na polskim wybrzeżu pojawiały się lokalne doniesienia o zakwitach tych mikroorganizmów, to obecnie na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk w Dąbkach nie odnotowano obecności sinic. Woda jest przejrzysta, wolna od zakwitu i w pełni bezpieczna pod względem sanitarnym. Oficjalna ocena czystości wody potwierdza jej przydatność do kąpieli, co pozwala na beztroskie korzystanie z uroków Bałtyku bez obaw o podrażnienia skóry czy dolegliwości żołądkowe.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, 16 lipca przynosi do Dąbek stabilną, niemal bezwietrzną aurę z temperaturą powietrza oscylującą wokół 18-21°C oraz wyjątkowo przyjemną wodą w Bałtyku (miejscami sięgającą nawet 21°C). Słaby wiatr o prędkości 2 m/s stwarza wymarzone warunki do plażowania i kąpieli dla rodzin z dziećmi. Warto jednak pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza: przed wejściem do wody zawsze należy zlokalizować budkę ratowników i sprawdzić kolor wywieszonej flagi. Warunki nad morzem mogą zmienić się niezwykle szybko, dlatego bezwzględne stosowanie się do poleceń personelu ratowniczego oraz unikanie kąpieli w miejscach niestrzeżonych to fundament bezpiecznego urlopu.

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