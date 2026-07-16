Boys już dziś w Międzyzdrojach. Tego wieczoru Amfiteatr zamieni się w taneczną stolicę lata

To będzie jeden z tych koncertów, na które fani disco polo czekają z utęsknieniem. Już dziś, 16 lipca 2026 roku o godz. 20:00, w Amfiteatrze w Międzyzdrojach wystąpi zespół Boys - legenda gatunku i ekipa, która od lat potrafi porwać do wspólnej zabawy całe tłumy.

Jeśli ktoś lubi letnie koncerty, refreny śpiewane przez publiczność i klimat prawdziwej, lekkiej imprezy nad morzem, ten wie, że taki wieczór po prostu trudno odpuścić. A jeśli ktoś nie słucha disco polo na co dzień, to właśnie taki koncert jest świetną okazją, by poczuć, skąd bierze się fenomen tego gatunku.

Boys w formie. Marcin Miller i przeboje, które zna niemal każdy

Boys to marka, której fanom muzyki tanecznej przedstawiać specjalnie nie trzeba. Zespół od dekad utrzymuje mocną pozycję na scenie, a jego repertuar to gotowy przepis na koncert pełen emocji, wspomnień i zabawy do samego końca. Na czele formacji stoi Marcin Miller, jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w historii disco polo.

W Międzyzdrojach można spodziewać się największych hitów, które od lat rozkręcają parkiety i festyny w całej Polsce. Wystarczy przypomnieć takie tytuły jak "Jesteś szalona", "Wolność" czy "Chłop z Mazur". To właśnie te piosenki sprawiają, że koncert Boys nie jest zwykłym występem, tylko wspólną zabawą kilku pokoleń.

Warto dodać, że zespół wciąż ma bardzo silną pozycję także w streamingu. Boys notuje ponad 206 tysięcy miesięcznych słuchaczy na Spotify, co tylko potwierdza, że ich piosenki nadal świetnie odnajdują się także wśród młodszej publiczności.

Gdzie i o której start koncertu?

Koncert odbędzie się dziś, 16 lipca 2026 roku, a start zaplanowano na godz. 20:00. Miejscem wydarzenia będzie Amfiteatr w Międzyzdrojach, czyli jedna z najbardziej znanych koncertowych przestrzeni w nadmorskim kurorcie.

To lokalizacja, która idealnie pasuje do letniego grania. Wieczorny koncert w Międzyzdrojach ma szansę połączyć wakacyjny luz z tym, co w disco polo najważniejsze - energią, prostą radością i atmosferą wspólnego świętowania.

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Nie tylko dla wiernych fanów disco polo

Taki koncert ma swój urok nawet wtedy, gdy ktoś nie zna całej dyskografii Boys na pamięć. Wystarczy kilka pierwszych minut pod sceną, żeby złapać ten klimat. Znane refreny, kontakt z publicznością i przebojowy repertuar robią swoje. To jeden z tych wieczorów, kiedy trudno stać bez ruchu.

W środku sezonu letniego Międzyzdroje żyją intensywnie, ale właśnie koncert takiego kalibru może być dla wielu jednym z najmocniejszych punktów dnia. Dla fanów gatunku to obowiązkowy przystanek, a dla turystów - bardzo dobry pomysł na wieczór z muzyką, która od lat nie wychodzi z imprezowego obiegu.

Pogoda sprzyja zabawie pod gołym niebem

Wieczór zapowiada się naprawdę korzystnie na plenerową imprezę. Około godziny koncertu w Międzyzdrojach ma być około 20°C, z umiarkowanym zachmurzeniem i bez opadów, więc warunki do zabawy wyglądają bardzo dobrze. Jeśli planujecie zostać do późniejszych godzin, warto wziąć pod uwagę, że nad morzem nocą temperatura może być już wyraźnie odczuwalnie niższa.

Przyjazd autem? Te parkingi warto sprawdzić

Osoby, które wybierają się do Amfiteatru samochodem, mogą wcześniej zanotować kilka pobliskich miejsc parkingowych w Międzyzdrojach. W okolicy warto sprawdzić Parking Irena Drulis, Książąt Pomorskich 4, Parking Międzyzdroje, bp, Ignacego Krasickiego 16 oraz Parking F.H.U. Autokom, Krótka 2. W sezonie nad morzem bywa tłoczno, więc lepiej pojawić się chwilę wcześniej i spokojnie podejść na koncert.