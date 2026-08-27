Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają

Miłośnicy morskich kąpieli mają powody do radości, ponieważ na całym obszarze nadmorskim Pogorzelicy panuje obecnie zielone światło dla plażowiczów. Po ostatnich zawirowaniach pogodowych i silnych falach, Bałtyk w tym rejonie uspokoił się, co potwierdza powrót bezpiecznych warunków na plażach. Jakość wody na wszystkich monitorowanych kąpieliskach została oficjalnie oceniona jako doskonała, a sama woda jest w pełni przydatna do kąpieli. Poniżej przedstawiamy szczegółowe parametry dla każdego z punktów:

Kąpielisko Pogorzelica 2: Temperatura powietrza wynosi 21°C , a woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C . Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością 4 m/s . Woda została uznana za w pełni bezpieczną.

Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma przyjemne . Wiatr wieje z umiarkowaną prędkością . Woda została uznana za w pełni bezpieczną. Kąpielisko Pogorzelica Centrum: Warunki są identyczne – termometry wskazują 21°C w cieniu, a woda ma 19°C . Lekki wiatr o sile 4 m/s nie utrudnia rekreacji. Jakość wody potwierdzono oficjalną oceną przydatności.

Warunki są identyczne – termometry wskazują w cieniu, a woda ma . Lekki wiatr o sile nie utrudnia rekreacji. Jakość wody potwierdzono oficjalną oceną przydatności. Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia: Zachęca świetnymi parametrami. Temperatura powietrza to 21°C , wody – 19°C , a prędkość wiatru wynosi zaledwie 4 m/s . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych.

Zachęca świetnymi parametrami. Temperatura powietrza to , wody – , a prędkość wiatru wynosi zaledwie . Brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych. Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia: Dopełnia tę doskonałą sytuację. Przy powietrzu o temperaturze 21°C i wodzie mającej 19°C, wiatr o sile 4 m/s stwarza świetną aurę do wypoczynku na piasku i w wodzie.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pogorzelicy nie odnotowano zakwitu sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Służby sanitarne regularnie monitorują stan Bałtyku, a ostatnia ocena jakości wody z 21 sierpnia potwierdza, że można bez obaw korzystać z letnich uroków Pogorzelicy.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Aktualne warunki – umiarkowany wiatr o sile 4 m/s, stabilna temperatura powietrza 21°C oraz woda o temperaturze 19°C – wyśmienicie sprzyjają rodzinnemu wypoczynkowi. Choć stabilna aura pod koniec sierpnia zachęca do morskich kąpieli i korzystania z ostatnich słonecznych dni wakacji, zawsze należy pamiętać o złotej zasadzie każdego plażowicza. Przed wejściem do morza kluczowe jest sprawdzenie koloru flagi na stanowisku ratowniczym. Biała flaga oznacza bezpieczną kąpiel, natomiast czerwona to bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. Bezpieczeństwo własne oraz bliskich jest absolutnym priorytetem, dlatego bezwzględnie należy stosować się do poleceń ratowników pracujących na kąpieliskach.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie