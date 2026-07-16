Sinice Pogorzelica 16.07. Czy w Pogorzelicy można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Pogorzelicy zapraszają

Sezon wakacyjny w Pogorzelicy trwa w najlepsze, a dzisiejszy dzień to idealny moment na relaks nad brzegiem Bałtyku. Ratownicy nie zgłaszają żadnych przeciwwskazań do wchodzenia do wody – na wszystkich stanowiskach panują bezpieczne warunki do rekreacji. Co ciekawe, w okolicy panuje wyjątkowo sportowa atmosfera, ponieważ właśnie dziś w sąsiednim Niechorzu odbywa się finałowy etap popularnej „Nadmorskiej Bieganiny”. Jeśli planujecie dziś plażowanie w Pogorzelicy, do wyboru macie cztery świetnie przygotowane lokalizacje:

Kąpielisko Pogorzelica 2 – woda o temperaturze 18°C jest w pełni przydatna do kąpieli, a lekki wiatr o prędkości 1 m/s sprzyja spokojnemu wypoczynkowi.

– woda o temperaturze 18°C jest w pełni przydatna do kąpieli, a lekki wiatr o prędkości 1 m/s sprzyja spokojnemu wypoczynkowi. Kąpielisko Pogorzelica Centrum – centralna plaża zaprasza bez żadnych ograniczeń; jakość wody została oficjalnie potwierdzona przez sanepid.

– centralna plaża zaprasza bez żadnych ograniczeń; jakość wody została oficjalnie potwierdzona przez sanepid. Kąpielisko Pogorzelica plaża wschodnia – idealne miejsce dla osób szukających odrobiny spokoju, z bezpiecznym zejściem do wody i temperaturą powietrza oscylującą wokół 21°C.

– idealne miejsce dla osób szukających odrobiny spokoju, z bezpiecznym zejściem do wody i temperaturą powietrza oscylującą wokół 21°C. Kąpielisko Pogorzelica plaża zachodnia – tu również warunki są znakomite, a woda jest czysta i zachęca do schłodzenia się w letni dzień.

Ostatnie oficjalne badania czystości wody na tych kąpieliskach przeprowadzono 15 lipca, a kolejne zaplanowano na 20 lipca, co daje plażowiczom gwarancję pełnego bezpieczeństwa sanitarnego.

Sinice w Pogorzelicy? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe informacje dla wszystkich miłośników pływania – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Pogorzelicy nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia. Służby sanitarne regularnie monitorują stan Bałtyku w tym rejonie, więc plażowicze mogą bez jakichkolwiek obaw korzystać z uroków letniego wypoczynku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsze warunki w Pogorzelicy sprzyjają rodzinnemu wypoczynkowi nad morzem. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C oraz temperaturze wody na poziomie 18°C, kąpiel będzie bardzo orzeźwiająca. Niemal bezwietrzna aura (wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s) sprawia, że morze jest spokojne i pozbawione wysokich fal. Pamiętajmy jednak o nadrzędnej zasadzie każdego odpowiedzialnego turysty: zawsze przed wejściem do morza sprawdź kolor flagi na stanowisku ratowniczym. Nawet przy najbardziej sprzyjających warunkach należy bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników i wybierać wyłącznie kąpieliska strzeżone.

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