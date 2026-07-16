Sinice Mrzeżyno 16.07. Czy w Mrzeżynie można się dzisiaj kąpać? Flaga, warunki pogodowe

Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mrzeżynie zapraszają

Dla wszystkich, którzy planują spędzić dzisiejszy dzień nad wodą, mamy znakomite wiadomości. Wszystkie trzy strzeżone plaże w Mrzeżynie są dziś otwarte i w pełni bezpieczne dla kąpiących się. Podczas gdy w południowej części województwa zachodniopomorskiego obowiązują ostrzeżenia przed silnymi upałami, nadmorskie Mrzeżyno oferuje idealną, zbalansowaną aurę do plażowania. Dzięki niemal bezwietrznej pogodzie – wiatr wieje z prędkością zaledwie 1 m/s – tafla Bałtyku jest wyjątkowo spokojna, co stwarza doskonałe warunki do rekreacji.

Oto szczegółowe zestawienie warunków panujących na poszczególnych plażach:

Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 1: Temperatura powietrza wynosi 22°C , a woda w Bałtyku ma orzeźwiające 18°C . Wiatr o sile 1 m/s gwarantuje spokój na wodzie. Kąpielisko jest otwarte, a badania z 13 lipca potwierdzają pełną przydatność wody do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na 20 lipca).

Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma orzeźwiające . Wiatr o sile gwarantuje spokój na wodzie. Kąpielisko jest otwarte, a badania z 13 lipca potwierdzają pełną przydatność wody do kąpieli (kolejne badanie zaplanowano na 20 lipca). Kąpielisko Mrzeżyno Wschód 2: Warunki są identyczne – temperatura powietrza to 22°C , a wody 18°C . Przy wietrze 1 m/s na plażowiczów czeka spokojna tafla morza. Brak czerwonej flagi oznacza, że można bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku. Oficjalne badanie czystości wody z 13 lipca nie wykazało żadnych zastrzeżeń.

Warunki są identyczne – temperatura powietrza to , a wody . Przy wietrze na plażowiczów czeka spokojna tafla morza. Brak czerwonej flagi oznacza, że można bezpiecznie korzystać z uroków Bałtyku. Oficjalne badanie czystości wody z 13 lipca nie wykazało żadnych zastrzeżeń. Kąpielisko Mrzeżyno Zachód: Po zachodniej stronie ujścia Regi panują równie znakomite warunki. Termometry wskazują 22°C w cieniu, natomiast woda ma 18°C. Bardzo słaby wiatr (1 m/s) sprzyja wypoczynkowi. Kąpielisko jest otwarte, a woda czysta i przydatna do kąpieli zgodnie z ostatnią oceną sanitarną z 13 lipca.

Sinice w Mrzeżynie? Sprawdzamy sytuację

Mamy doskonałe wiadomości dla wszystkich obawiających się nagłego zamknięcia plaż – na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mrzeżynie nie odnotowano zakwitu sinic. Woda we wszystkich trzech strefach jest w pełni przydatna do kąpieli, co potwierdzają najświeższe kontrole sanitarne. Bez przeszkód można więc cieszyć się bezpiecznym wejściem do morza bez obaw o zdrowie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejszy dzień w Mrzeżynie przynosi stabilną, przyjemną aurę z temperaturą powietrza na poziomie 22°C i łagodną wodą o temperaturze 18°C przy minimalnym wietrze wynoszącym zaledwie 1 m/s. Choć pogoda zachęca do beztroskiego relaksu, to jako zaufany przewodnik przypominamy o kluczowych zasadach bezpieczeństwa.

W ostatnich dniach sieć obiegło nagranie lokalnych ratowników z Mrzeżyna, którzy przeprowadzili pokaz ostrzegający przed wchodzeniem do wody w pobliżu falochronów. To niezwykle ważna przestroga, ponieważ prądy wsteczne przy konstrukcjach hydrotechnicznych mogą być śmiertelnie niebezpieczne nawet przy spokojnym morzu. Pamiętajmy, aby zawsze kąpać się wyłącznie w strefach strzeżonych, uważnie beobachten barwę wywieszonej na maszcie flagi i bezwzględnie stosować się do poleceń ratowników pełniących dyżur na plaży.

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