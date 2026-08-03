Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Mielnie zapraszają

Plażowicze w Mielnie mogą dzisiaj w pełni korzystać z uroków polskiego morza. Po silniejszych wiatrach i wysokich falach, które jeszcze niedawno wymuszały wywieszanie czerwonych flag na zachodniopomorskim wybrzeżu, sytuacja uległa całkowitej poprawie. Na wszystkich monitorowanych kąpieliskach obowiązuje dziś biała flaga, a woda została oficjalnie oceniona jako przydatna do kąpieli. Oto szczegółowy przegląd miejsc, w których można bezpiecznie spędzić czas:

Mielno 216 : Temperatura powietrza wynosi 21°C , a woda w Bałtyku ma bardzo przyjemne 20°C . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie 2 m/s gwarantuje łagodne fale. Ostatnia ocena czystości wody z 31 lipca potwierdziła jej pełne bezpieczeństwo.

: Temperatura powietrza wynosi , a woda w Bałtyku ma bardzo przyjemne . Słaby wiatr wiejący z prędkością zaledwie gwarantuje łagodne fale. Ostatnia ocena czystości wody z 31 lipca potwierdziła jej pełne bezpieczeństwo. Mielno 218 : Warunki są tu identyczne – powietrze ma 21°C , woda 20°C , a wiatr osiąga 2 m/s . Woda jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli.

: Warunki są tu identyczne – powietrze ma , woda , a wiatr osiąga . Woda jest czysta i w pełni zdatna do kąpieli. Mielno 219 : Zaprasza z temperaturą powietrza 21°C i wody 20°C przy delikatnym wietrze 2 m/s . Bezpieczeństwo potwierdzają badania sanitarne z końca lipca.

: Zaprasza z temperaturą powietrza i wody przy delikatnym wietrze . Bezpieczeństwo potwierdzają badania sanitarne z końca lipca. Mielno Floryda : Idealne miejsce na relaks z temperaturą powietrza 21°C i wody 20°C . Prędkość wiatru to spokojne 2 m/s , co sprzyja bezpiecznemu pływaniu.

: Idealne miejsce na relaks z temperaturą powietrza i wody . Prędkość wiatru to spokojne , co sprzyja bezpiecznemu pływaniu. Mielno Krokus : To kąpielisko również kusi świetnymi parametrami: woda o temperaturze 20°C , powietrze 21°C oraz wiatr o sile zaledwie 2 m/s .

: To kąpielisko również kusi świetnymi parametrami: woda o temperaturze , powietrze oraz wiatr o sile zaledwie . Mielno Morska : Tradycyjnie jedno z chętniej wybieranych miejsc. Dziś zanotowano tu temperaturę powietrza na poziomie 21°C i wody 20°C przy wietrze 2 m/s .

: Tradycyjnie jedno z chętniej wybieranych miejsc. Dziś zanotowano tu temperaturę powietrza na poziomie i wody przy wietrze . Mielno Pionierów: Kąpielisko jest otwarte z temperaturą powietrza 21°C oraz wody 20°C. Choć termin kolejnego rutynowego badania czystości wody wyznaczony na 23 lipca minął, to dotychczasowe oficjalne oceny sanepidu nie wykazały żadnych nieprawidłowości, a brak czerwonej flagi potwierdza bezpieczeństwo tego miejsca.

Sinice w Mielnie? Sprawdzamy sytuację

Pojawiły się doskonałe wiadomości dla wszystkich, którzy obawiają się letniego zakwitu toksycznych bakterii. Na żadnym z monitorowanych kąpielisk w Mielnie nie odnotowano obecności sinic, a woda we wszystkich punktach jest przejrzysta i zdatna do kąpieli. Służby sanitarne regularnie monitorują stan Bałtyku w tym rejonie i nie wydały żadnych ostrzeżeń mikrobiologicznych dla tutejszych plaż. Warto pamiętać, że sinice najszybciej namnażają się podczas bezwietrznej i upalnej pogody, kiedy woda mocno się nagrzewa. Obecnie jednak optymalne temperatury i stały ruch wody skutecznie zapobiegają ich koncentracji przy brzegach w Mielnie.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Dzisiejsza pogoda w Mielnie sprzyja bezpiecznemu wypoczynkowi. Temperatura powietrza oscyluje wokół przyjemnych 21°C, a Bałtyk jest bardzo ciepły jak na tę porę roku – temperatura wody wynosi aż 20°C. Bardzo słaby wiatr o prędkości 2 m/s sprawia, że odczuwalna temperatura na piasku jest wysoka, a morze zachęca do pływania łagodną taflą. Mimo tak znakomitych warunków, zawsze należy pamiętać o podstawowej zasadzie bezpieczeństwa: przed wejściem do wody bezwzględnie należy sprawdzić kolor flagi wywieszonej na stanowisku ratowniczym. Biała flaga to zielone światło do kąpieli, natomiast czerwona oznacza absolutny zakaz wchodzenia do morza. Należy zawsze stosować się do poleceń ratowników i nie przeceniać swoich umiejętności pływackich, aby urlop przyniósł wyłącznie udany odpoczynek.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie