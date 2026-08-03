Świetne wieści! Wszystkie kąpieliska w Ustroniu Morskim zapraszają

Dziś na całym ustrońskim wybrzeżu panują doskonałe warunki do bezpiecznej rekreacji. Na masztach ratowniczych nie powiewają czerwone flagi, co oznacza, że wejście do wody jest w pełni dozwolone. Poniżej przedstawiamy szczegółowy raport z poszczególnych kąpielisk, aktualny na dzień 3 sierpnia 2026 roku:

Kąpielisko „Centralna”: Temperatura powietrza wynosi 21°C , natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne 19°C . Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością 2 m/s sprawia, że morze jest spokojne, bez wysokich fal. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano już na jutro (4 sierpnia).

Temperatura powietrza wynosi , natomiast woda w Bałtyku ma przyjemne . Bardzo słaby wiatr wiejący z prędkością sprawia, że morze jest spokojne, bez wysokich fal. Ostatnia oficjalna ocena czystości wody potwierdziła jej pełną przydatność do kąpieli, a kolejne badanie zaplanowano już na jutro (4 sierpnia). Kąpielisko „Fregata”: Podobnie jak na „Centralnej”, plażowicze mogą cieszyć się temperaturą powietrza na poziomie 21°C i wody sięgającą 19°C . Łagodny wiatr o prędkości 2 m/s gwarantuje bezpieczne warunki. Woda jest czysta i przydatna do kąpieli (kolejne badanie próbek odbędzie się już 4 sierpnia).

Podobnie jak na „Centralnej”, plażowicze mogą cieszyć się temperaturą powietrza na poziomie i wody sięgającą . Łagodny wiatr o prędkości gwarantuje bezpieczne warunki. Woda jest czysta i przydatna do kąpieli (kolejne badanie próbek odbędzie się już 4 sierpnia). Kąpielisko „Muszla”: Tutaj również panuje sielankowa atmosfera. Termometry wskazują 21°C , a woda zachęca temperaturą 19°C przy minimalnym wietrze 2 m/s . Jakość wody została oficjalnie potwierdzona jako w pełni zadowalająca.

Tutaj również panuje sielankowa atmosfera. Termometry wskazują , a woda zachęca temperaturą przy minimalnym wietrze . Jakość wody została oficjalnie potwierdzona jako w pełni zadowalająca. Kąpielisko „Nadbrzeżna”: Ostatni z monitorowanych punktów oferuje identyczne, znakomite parametry – powietrze 21°C, woda 19°C i niemal niewyczuwalny wiatr 2 m/s. Stan sanitarny wody nie budzi żadnych zastrzeżeń.

Dzięki umiarkowanym temperaturom w cieniu (odczuwalna temperatura jest wyższa dzięki pięknemu słońcu) i minimalnemu wiatrowi, ta nadmorska perła regionu przyciąga dziś wielu urlopowiczów. Dodatkowo, wypoczywający mogą połączyć dzisiejszy relaks na plaży z wieczornymi atrakcjami – już jutro w amfiteatrze w Ustroniu Morskim wystąpi popularny artysta Skolim.

Sinice w Ustroniu Morskim? Sprawdzamy sytuację

Dla wielu osób planujących urlop nad polskim morzem najgorszym scenariuszem jest nagłe zamknięcie plaży z powodu zakwitu toksycznych mikroorganizmów. Mamy jednak doskonałe wiadomości dla wszystkich przebywających w tym rejonie. Na żadnym z czterech monitorowanych kąpielisk w Ustroniu Morskim nie odnotowano obecności sinic. Woda jest czysta, przejrzysta i w pełni bezpieczna dla zdrowia kąpiących się. Służby sanitarne trzymają rękę na pulsie – kolejne, rutynowe badanie próbek wody zaplanowano na 4 sierpnia, co gwarantuje nam ciągłość bezpieczeństwa i bieżącą kontrolę nad stanem Bałtyku.

Pogoda w pigułce i złota zasada plażowicza

Podsumowując, dzisiejsze warunki w Ustroniu Morskim to prawdziwy raj dla rodzin z dziećmi oraz wszystkich tych, którzy preferują spokojny odpoczynek bez walki z silnym prądem czy falami. Przy temperaturze powietrza wynoszącej 21°C, temperaturze wody sięgającej 19°C oraz symbolicznym wietrze wiejącym z prędkością zaledwie 2 m/s, Bałtyk przypomina dziś bezpieczną, spokojną przystań. Choć pogoda zachęca do beztroski, jako zaufany przewodnik przypominamy o złotej zasadzie każdego plażowicza: zawsze przed wejściem do wody spójrz na maszt ratowniczy i upewnij się, jaki kolor flagi na nim widnieje. Słuchaj poleceń ratowników i korzystaj wyłącznie ze strzeżonych stref kąpielowych.

QUIZ. Najpopularniejsze miejsca na urlop. Sprawdź, jak dobrze znasz turystyczną mapę świata Pytanie 1 z 10 Łódź służąca tradycyjnie do przemieszczania się po kanałach Wenecji to... Kanoe Tratwa Gondola Następne pytanie